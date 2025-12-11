Cómo hacer grisines saborizados: la opción ideal para sumar a la picada de Navidad

En plena temporada de Fiestas, la mesa se llena de panificados, fiambres y cosas para picar, pero muchas veces terminás comprando todo hecho. Esta receta que compartió @lulisimacocina en TikTok propone justamente lo contrario: usar una simple tapa de tarta hojaldrada y transformarla en grisines saborizados súper vistosos, con cero esfuerzo y mucho resultado.

La idea es sumar algo más a la mesa sin necesidad de ensuciar mucho. En menos de 15 minutos tenés una bandeja lista para la picada, el brindis o el snack previo a la cena.

Así quedan los grisines.

Qué ingredientes se necesitan para hacer grisines saborizados

1 tapa de tarta hojaldrada

1 huevo para pincelar

Aceite de oliva o neutro

Tomillo seco (o la especia que prefieras: orégano, romero, mix de hierbas)

Sal fina o sal en escamas, a gusto

Aceitunas picadas

Tomate en cubitos pequeños

Cebolla bien picada

Queso rallado o en cubitos chicos

Estos grisines se hacen en pocos minutos.

Paso a paso, cómo preparar grisines saborizados para la picada

Cortá la tapa de tarta en un rectángulo prolijo y luego en tiras o rectángulos más chicos, tipo bastones. Acomodá los trozos de masa en una placa para horno. Pincelá cada uno con huevo batido para que doren bien. Distribuí por encima los toppings elegidos: aceitunas, tomate, cebolla y queso, todo en crudo. Rociá con un hilo de aceite y espolvoreá con tomillo u otra especia. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante unos 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados y bien secos. Al salir del horno, sumá un toque de sal por encima y dejá entibiar antes de servir.

Estos grisines saborizados son la prueba de que, con una sola tapa de tarta, podés armar algo casero, rico y muy navideño sin ensuciar media cocina.