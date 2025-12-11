Cómo hacer grisines saborizados: la opción ideal para sumar a la picada de Navidad

En plena temporada de Fiestas, la mesa se llena de panificados, fiambres y cosas para picar, pero muchas veces terminás comprando todo hecho. Esta receta que compartió @lulisimacocina en TikTok propone justamente lo contrario: usar una simple tapa de tarta hojaldrada y transformarla en grisines saborizados súper vistosos, con cero esfuerzo y mucho resultado.
La idea es sumar algo más a la mesa sin necesidad de ensuciar mucho. En menos de 15 minutos tenés una bandeja lista para la picada, el brindis o el snack previo a la cena.
Qué ingredientes se necesitan para hacer grisines saborizados
- 1 tapa de tarta hojaldrada
- 1 huevo para pincelar
- Aceite de oliva o neutro
- Tomillo seco (o la especia que prefieras: orégano, romero, mix de hierbas)
- Sal fina o sal en escamas, a gusto
- Aceitunas picadas
- Tomate en cubitos pequeños
- Cebolla bien picada
- Queso rallado o en cubitos chicos
Paso a paso, cómo preparar grisines saborizados para la picada
- Cortá la tapa de tarta en un rectángulo prolijo y luego en tiras o rectángulos más chicos, tipo bastones.
- Acomodá los trozos de masa en una placa para horno.
- Pincelá cada uno con huevo batido para que doren bien.
- Distribuí por encima los toppings elegidos: aceitunas, tomate, cebolla y queso, todo en crudo.
- Rociá con un hilo de aceite y espolvoreá con tomillo u otra especia.
- Llevá al horno precalentado a 200 °C durante unos 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados y bien secos.
- Al salir del horno, sumá un toque de sal por encima y dejá entibiar antes de servir.
Estos grisines saborizados son la prueba de que, con una sola tapa de tarta, podés armar algo casero, rico y muy navideño sin ensuciar media cocina.