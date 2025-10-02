Cómo hacer galletitas de avena y limón: Receta súper fácil, sin azúcar y lista en pocos minutos

La receta de las galletitas de avena y limón fue compartida por Ro Margosa en TikTok y ya cosechó más de 92 mil likes. “Les juro que hasta yo me sorprendí de lo increíbles que quedaron”, confesó la creadora en el video que conquistó a miles con una propuesta saludable y mucho más barata que las industriales.

Así quedan las galletitas por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de avena y limón

1 taza de avena instantánea

1 taza de harina de avena (podés procesar avena instantánea)

2 huevos

Ralladura de 1 y ½ limón

3 cucharadas de aceite de coco (o el que prefieras)

3 a 6 cucharadas de miel, según tu gusto

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Estas galletitas son muy fáciles de hacer.

Paso a paso, cómo preparar las galletitas de avena y limón

En un bowl batí los huevos con la ralladura de limón, el aceite de coco, la miel y la esencia de vainilla. Sumá la avena instantánea, la harina de avena y el polvo para hornear. Mezclá hasta integrar bien. Dejá reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos mientras precalentás el horno a 180°. Humedecé tus manos y formá bollitos. Colocalos en una fuente aceitada o con papel manteca. Con la ayuda de una cuchara mojada, aplastá los bollitos para darles forma de galletita. Llevá al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas en la base. Para un toque extra crocante, ponelas unos segundos más en la parte alta del horno. Dejalas enfriar antes de despegarlas para que mantengan la forma.

El resultado son galletitas doradas, con aroma a limón y textura suave por dentro. Una alternativa saludable, rendidora y fácil de hacer en casa, ideal para quienes buscan algo rico sin recurrir siempre a las opciones del súper. Como dijo Ro: “Esta es una receta que tenés que hacer, probalas y me contás”.