Cómo hacer galletitas de avena y limón: Receta súper fácil, sin azúcar y lista en pocos minutos

La receta de las galletitas de avena y limón fue compartida por Ro Margosa en TikTok y ya cosechó más de 92 mil likes. “Les juro que hasta yo me sorprendí de lo increíbles que quedaron”, confesó la creadora en el video que conquistó a miles con una propuesta saludable y mucho más barata que las industriales.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas de avena y limón
- 1 taza de avena instantánea
- 1 taza de harina de avena (podés procesar avena instantánea)
- 2 huevos
- Ralladura de 1 y ½ limón
- 3 cucharadas de aceite de coco (o el que prefieras)
- 3 a 6 cucharadas de miel, según tu gusto
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso, cómo preparar las galletitas de avena y limón
- En un bowl batí los huevos con la ralladura de limón, el aceite de coco, la miel y la esencia de vainilla.
- Sumá la avena instantánea, la harina de avena y el polvo para hornear. Mezclá hasta integrar bien.
- Dejá reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos mientras precalentás el horno a 180°.
- Humedecé tus manos y formá bollitos. Colocalos en una fuente aceitada o con papel manteca.
- Con la ayuda de una cuchara mojada, aplastá los bollitos para darles forma de galletita.
- Llevá al horno por 10 minutos, hasta que estén doradas en la base.
- Para un toque extra crocante, ponelas unos segundos más en la parte alta del horno.
- Dejalas enfriar antes de despegarlas para que mantengan la forma.
El resultado son galletitas doradas, con aroma a limón y textura suave por dentro. Una alternativa saludable, rendidora y fácil de hacer en casa, ideal para quienes buscan algo rico sin recurrir siempre a las opciones del súper. Como dijo Ro: “Esta es una receta que tenés que hacer, probalas y me contás”.