Cómo hacer crepés de zucchini fácil y sin harina: la receta ideal para resolver el almuerzo

Livianos, prácticos y muy versátiles, los crepés de zucchini son una gran alternativa para quienes buscan comer rico sin sumar harinas. Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, podés resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones.

La receta fue compartida por Cande Intorno (@kitchentips.arg) en TikTok y ya cosechó más de 18 mil likes. “Tienen que probar esta receta súper fácil y rica”, recomendó la creadora de contenido gastronómico que se especializa en tips de cocina saludable.

Se puede rellenar con lo que tengas en la heladera.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los crepés de zucchini sin harina

½ zucchini rallado

2 huevos

Queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Opcional para el relleno: mozzarella, jamón crudo y rúcula

Esta receta te salva el almuerzo.

Paso a paso, cómo preparar los crepés de zucchini sin harina

Rallá el zucchini con la parte fina del rallador. En un bowl, batí los huevos y mezclalos con el zucchini rallado. Agregá sal y pimienta a gusto. Calentá una sartén antiadherente y espolvoreá un poco de queso rallado en la base. Volcá la mezcla y cociná de ambos lados hasta que quede firme. Retirá del fuego, colocá mozzarella, jamón crudo y rúcula sobre un cuarto del crepé. Cortá para poder doblarlo y cerralo como una media luna.

Y listo, en pocos minutos vas a tener un crepé saludable y lleno de sabor. Lo mejor es que podés variar los rellenos según lo que tengas en la heladera: vegetales grillados, pollo desmenuzado, quesos o hasta una versión más fresca con palta.