Cómo hacer crepés de zucchini fácil y sin harina: la receta ideal para resolver el almuerzo

Livianos, prácticos y muy versátiles, los crepés de zucchini son una gran alternativa para quienes buscan comer rico sin sumar harinas. Con pocos ingredientes y en cuestión de minutos, podés resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones.
La receta fue compartida por Cande Intorno (@kitchentips.arg) en TikTok y ya cosechó más de 18 mil likes. “Tienen que probar esta receta súper fácil y rica”, recomendó la creadora de contenido gastronómico que se especializa en tips de cocina saludable.
Qué ingredientes se necesitan para hacer los crepés de zucchini sin harina
- ½ zucchini rallado
- 2 huevos
- Queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional para el relleno: mozzarella, jamón crudo y rúcula
Paso a paso, cómo preparar los crepés de zucchini sin harina
- Rallá el zucchini con la parte fina del rallador.
- En un bowl, batí los huevos y mezclalos con el zucchini rallado.
- Agregá sal y pimienta a gusto.
- Calentá una sartén antiadherente y espolvoreá un poco de queso rallado en la base.
- Volcá la mezcla y cociná de ambos lados hasta que quede firme.
- Retirá del fuego, colocá mozzarella, jamón crudo y rúcula sobre un cuarto del crepé.
- Cortá para poder doblarlo y cerralo como una media luna.
Y listo, en pocos minutos vas a tener un crepé saludable y lleno de sabor. Lo mejor es que podés variar los rellenos según lo que tengas en la heladera: vegetales grillados, pollo desmenuzado, quesos o hasta una versión más fresca con palta.