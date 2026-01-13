Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer cookies sin gluten: la receta para que queden iguales a las que vende Damián Betular en su pastelería

Con ingredientes simples y un paso a paso bien claro, cualquiera puede prepararla en casa.

En TikTok, la creadora conocida como emmita.sintacc decidió replicar una de las cookies más famosas de Damián Betular adaptándola al mundo sin TACC. Después de verlas en el programa se animó a hacer una versión apta para celíacos que ya cosechó miles de reproducciones. La receta promete una masa tierna, un corazón de toffee irresistible y un toque final de chocolate.

La preparación respeta el espíritu de las cookies del pastelero, pero con un procedimiento casero y accesible. “Vamos rapidito y fácil como Betular en el programa”, adelanta la narradora antes de mostrar cada paso. El resultado sorprende por lo bien que replica el formato original, con una base dulce y un interior cremoso que se vuelve adictivo.

Esta cookie versión XXL sin gluten se hizo viral.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la cookie sin gluten de Betular

Para la masa:

  • 200 g de manteca
  • 90 g de azúcar rubia
  • 300 g de azúcar común
  • 2 huevos
  • ½ cucharada de miel
  • Esencia de vainilla
  • 530 g de premezcla
  • 10 g de bicarbonato de sodio
  • 35 g de almidón de maíz

Para la crema toffee:

  • 50 g de leche
  • 7 g de almidón de maíz
  • 300 g de crema de leche
  • 2 cucharadas de glucosa o miel
  • 150 g de azúcar para caramelo

Para la ganache:

  • 50 g de chocolate
  • 50 g de crema(O usar una crema de chocolate ya lista.)
Así queda la cookie XXL sin gluten.
Paso a paso, cómo preparar la cookie sin gluten

  1. Batí la manteca con el azúcar rubia y el azúcar común.
  2. Sumá los huevos de a uno mientras seguís mezclando.
  3. Agregá la esencia de vainilla y la miel.
  4. Tamizá la premezcla, el bicarbonato y el almidón, y sumalo a la preparación.
  5. Amasá hasta lograr una masa uniforme y formá un disco dentro de un aro sobre papel manteca.
  6. Para el toffee, mezclá la leche con el almidón y combiná con la crema.
  7. Llevá esa mezcla al fuego con miel o glucosa hasta que espese.
  8. Prepará un caramelo con el azúcar y, cuando esté listo, integrá la mezcla anterior.
  9. Enfriá el toffee en heladera.
  10. Horneá la cookie hasta que quede dorada y dejala enfriar.
  11. Sumá cucharadas de toffee, ganache y los toppings que prefieras: arándanos, mantequilla de maní o crocante.

