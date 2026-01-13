Cómo hacer cookies sin gluten: la receta para que queden iguales a las que vende Damián Betular en su pastelería

En TikTok, la creadora conocida como emmita.sintacc decidió replicar una de las cookies más famosas de Damián Betular adaptándola al mundo sin TACC. Después de verlas en el programa se animó a hacer una versión apta para celíacos que ya cosechó miles de reproducciones. La receta promete una masa tierna, un corazón de toffee irresistible y un toque final de chocolate.

La preparación respeta el espíritu de las cookies del pastelero, pero con un procedimiento casero y accesible. “Vamos rapidito y fácil como Betular en el programa”, adelanta la narradora antes de mostrar cada paso. El resultado sorprende por lo bien que replica el formato original, con una base dulce y un interior cremoso que se vuelve adictivo.

Esta cookie versión XXL sin gluten se hizo viral.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la cookie sin gluten de Betular

Para la masa:

200 g de manteca

90 g de azúcar rubia

300 g de azúcar común

2 huevos

½ cucharada de miel

Esencia de vainilla

530 g de premezcla

10 g de bicarbonato de sodio

35 g de almidón de maíz

Para la crema toffee:

50 g de leche

7 g de almidón de maíz

300 g de crema de leche

2 cucharadas de glucosa o miel

150 g de azúcar para caramelo

Para la ganache:

50 g de chocolate

50 g de crema(O usar una crema de chocolate ya lista.)

Así queda la cookie XXL sin gluten.

Paso a paso, cómo preparar la cookie sin gluten