Cómo hacer budín de coco y dulce de leche: la original receta para disfrutar en la merienda

La combinación de coco y dulce de leche es una de las más queridas en la pastelería argentina. Generalmente se disfruta en tartas, pero esta vez llega en versión budín. La receta fue compartida en TikTok por _dulcepauli, quien explicó que quiso darle un giro a la tradicional tarta de coco y dulce de leche.

Este budín esponjoso y húmedo es una excelente alternativa a los clásicos de siempre. El toque crocante del crumble combina perfecto con el interior suave, logrando un equilibrio entre texturas que lo hace irresistible.

Budín de dulce de leche y coco muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín de coco y dulce de leche

1 pote de dulce de leche (400 g)

100 ml de aceite

1 taza de agua (250 ml)

250 g de harina leudante

Para el crumble:

50 g de coco rallado



50 g de azúcar



50 g de harina leudante



50 g de manteca fría

Así queda el budín con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar el budín de coco y dulce de leche

Colocá el dulce de leche en un bowl junto con el aceite y el agua caliente. Revolvé bien hasta que el dulce de leche se disuelva por completo. Tamizá la harina y sumala a la mezcla, integrando con movimientos envolventes. Pasá la preparación a un molde de 24 cm previamente enmantecado y enharinado. Para el crumble: mezclá la manteca fría con el coco, la harina y el azúcar hasta formar un arenado. Distribuí el crumble sobre la mezcla del budín. Llevá al horno precalentado a 160 °C durante 40 a 50 minutos. Retirá, dejá enfriar y disfrutá con un buen mate.

Si buscás sorprender en la merienda, el budín de coco y dulce de leche es la opción justa: simple, rendidora y con el sabor de dos infaltables de la cocina argentina.