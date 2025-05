Cuál es el mejor dulce de leche según los argentinos.

Uno de los productos que más nos caracteriza como argentinos es, sin dudas, el dulce de leche. Hay marcas, calidades, texturas y precios para todos. Un usuario en X quiso saber cuál era el preferido de esa red social y estalló el debate.

"Amigos del tuiter: cuál es el MEJOR dulce de leche que se consiga en Argentina? (No repostero) No importa el precio, con el DDL no jodo",decía la premisa. Enseguida llovieron los comentarios y hubo algunos muy mencionados.

Cuál es el mejor dulce de leche argentino

Poncho Negro

Arrasó en los comentarios. Es un producto de Arcor, viene en un envase de vidrio mediano de 450g. Desde la empresa lo destacan por ser “cremoso y suave”. Cuesta: $5.515.

Poncho Negro, el más votado

La Serenísima Estilo Colonial

Pese a ser de los más conocidos comercialmente, buena parte de las sugerencias se inclinaron por este. Hace años la marca lanzó las versiones en “Clásico” y “Colonial”. Esta última, la preferida, se caracteriza por ser más cremoso y tener un sabor dulce y acaramelado intenso. El 400g se consigue por $ 3.565.

Chimbote (Mar del Plata)

Es un clásico marplatense que data del 1937. Si bien hoy viene también en frasco de vidrio, uno de los detalles históricos que lo caracteriza es su pote de cartón de 1kg, que cuesta $11.200.

Chimbote, un clásico marplatense

La Mimosa (La Pampa)

Esta es una marca de dulce de leche artesanal de Quesería de La Pampa, ubicada en esa provincia. Desde la fábrica aseguran que se destaca por “su calidad y sabor tradicional”. Se presenta en diferentes formatos, incluyendo envases de vidrio de 450g. El pote de cartón de 1kg cuesta $5800.

Milkaut La Cremería

Milkaut La Cremería es una línea de productos que tiene como protagonista el sabor de su crema. Entre sus propuestas está el dulce de leche con crema, una combinación inmejorable. Muy recomendada por los usuarios. Su frasco de 320g cuesta $2.300.

Santa Clara

No por nada fue el campeón de la Copa Argentina de Dulce de Leche 2024. Se destaca por su “buena textura, sabor intenso, acaramelado y cremoso”. Su frasco de 400g cuesta $2.575.

La IA posicionó al dulce de leche Santa Clara en el puesto número uno.

Bonus track: dulce de leche de Uruguay

Los vecinos uruguayos también se destacan por la calidad de sus dulce de leche. Así, los dos más mencionados fueron La Pataia y Narbona.