Cómo es Aramburu, el único restaurante argentino que ganó dos estrellas Michelín

El barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de la primera entrega de estrellas Michelín que se realiza en Argentina.

La gala contó con más de 400 invitados, entre los que se encontraban reconocidos chefs, trabajadores gastronómicos y representantes del sector turístico y gastronómico.

Aramburu, el restaurante argentino con dos estrellas Michelín Foto: Instagram

Junto con el reconocido conductor de TV, Iván de Pineda, estuvo el director internacional de Guías Michelin, Gwendal Poullennec, anunciando los restaurantes argentinos elegidos para integrar la Guía Michelin en 2024 y 2025.

Son siete restaurantes de Buenos Aires y Mendoza ganadores de una estrella Michelín y setenta y uno con menciones de acuerdo a sus históricos criterios esenciales.

Sin embargo, Aramburu, del chef Gonzalo Aramburu, fue el gran ganador de la noche de la gastronomía argentina: es el único reconocido con dos estrellas.

“Estamos completamente conmovidos, inmersos en felicidad. Todo esto está vinculado al trabajo, al esfuerzo, al amor. A la Guía Michelin la conozco desde que arranqué la carrera con 20 años y hoy que nos toca a nosotros, no lo puedo creer. Tener estas dos estrellas para mí era un sueño, era algo que no me esperaba”, dijo el chef emocionado.

Cómo es Aramburu, el restaurante argentino con dos estrellas Michelín

Gonzalo Aramburu lleva adelante una búsqueda que apunta a destacar la mejor expresión de cada producto. Es un recorrido circular que involucra productores, cocineros y a los responsables del servicio, para que cada comensal viva una experiencia única.⁣

En Aramburu la cocina es la gran protagonista y ocupa el centro de la escena. Se suma cada detalle del servicio, especialmente pensado y diseñado para cocrear una Experiencia Culinaria Única en 18 tiempos. ⁣

Este menú evoluciona a través de un diálogo constante entre los productos de cada estación, las técnicas de preparación y la presentación de cada paso.⁣

“La evolución de nuestro recorrido de 18 tiempos también nos permite recurrir a nuevas técnicas para las combinaciones más tradicionales”, afirman y agregan: “Pensar, probar, cambiar. Nuestro equipo lleva adelante un proceso creativo constante que nos permite refinar la propuesta de cada temporada”.⁣

“Como en una sinfonía, cada paso busca la mejor expresión de sus notas. Un recorrido que se amalgama con el entorno y cada uno de los elementos que lo componen”, concluyen en su presentación.

Se encuentra ubicado en el barrio de Recoleta y abre de martes a sábados por la noche: de 19 a 22.30h.

El menú completo transcurre en la planta baja, hasta llegar al último plato salado. Luego, los postres y bebidas dulces continúan arriba, en el primer piso.

Actualmente, el menú de 18 pasos para una persona cuesta $90.000 y con maridaje $120.000. Y cuentan con un espacio privado de hasta doce personal para realizar eventos, reuniones o encuentros especiales.

Cómo trabajan los inspectores Michelín

Los inspectores de Michelin ya sea en Asia, en América o en Europa respetan exactamente los mismos criterios para evaluar la calidad de una mesa y aplican las mismas reglas en sus visitas, teniendo un criterio universal.

Ellos deben visitar de forma anónima a los restaurantes y hoteles para apreciar plenamente el nivel de prestaciones ofrecidas a todos los clientes. Esta es la “regla de oro”.

Además, están obligados a pagar al igual que todos los comensales. Solo después de recibir el ticket tienen permitido revelar su identidad si quieren obtener algún tipo de información complementaria.

Luego, elaboran sus informes evaluando cinco valores:

Calidad de producto e ingredientes

Dominio de las técnicas culinarias

Armonía de sabores

Personalidad del chef

Consistencia a lo largo del menú y del año

Para poder mantener un punto de vista totalmente objetivo la selección de establecimientos se realiza con total independencia, y la inscripción en la guía es totalmente gratuita.

Los inspectores y el redactor jefe adoptan las decisiones de manera colegiada y las distinciones más altas se debaten.

Cada año se revisa y actualiza toda la información práctica, todas las clasificaciones y distinciones para poder ofrecer la información más fiable.

Qué significan las estrellas Michelín

Cada estrella implica una posición en la escala de la excelencia: