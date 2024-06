¿Chocolate con roquefort? El insólito desayuno de Brenda Gandini que causó furor

En una reciente entrevista en el programa Cortá por Lozano (Telefe) de Verónica Lozano, la actriz Brenda Gandini sorprendió a todos con una confesión inesperada sobre su rutina matutina. Brenda, quien estaba allí para hablar sobre su nueva obra de teatro y aspectos de su vida personal, dejó a los presentes boquiabiertos cuando reveló el peculiar ingrediente que incluye en sus desayunos diarios: el queso roquefort.

Brenda Gandini sorprendió a todo el estudio al contar su desayuno

La revelación se produjo durante un juego propuesto por la conductora del programa. Verónica había preparado una dinámica en la que los invitados debían sacar un objeto de un baúl, cada uno asociado a una emoción o recuerdo en particular. Cuando la conductora sacó un trozo de queso roquefort del baúl, Brenda tomó la palabra con entusiasmo. “¡Yo! Soy fan del roquefort. Mi madre era fanática del roquefort, de toda la vida”, comenzó diciendo la actriz.

La reacción en el estudio fue inmediata. Tanto Verónica Lozano como la otra invitada, Sofi Morandi, no podían creer lo que estaban escuchando. Brenda continuó explicando su particular amor por este queso de sabor fuerte y olor penetrante. “Lo odiaba, odiaba el olor, odiaba todo. Pero cuando me quedé embarazada de Alfonsina, me empezó a gustar”, reveló. Desde entonces, el roquefort se convirtió en un componente esencial de sus desayunos diarios.

Queso roquefort

La actriz detalló que no solo consume roquefort por las mañanas, sino que también lo ha combinado con otros alimentos inusuales, como el chocolate. “Me volví fanática, me gusta mucho el roquefort”, concluyó. Esta revelación no solo causó asombro, sino también algunas risas y comentarios sobre el impacto que podría tener en su aliento durante el día.

El presente laboral de Brenda Gandini

Además de esta curiosa anécdota sobre su desayuno, Brenda también aprovechó para hablar sobre su nueva obra de teatro, “Escape Room”. La actriz, conocida por su versatilidad y talento, sigue desafiándose a sí misma con roles que exploran diferentes aspectos.

“Escape Room”, la obra que protagoniza Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez. Foto: Télam

Brenda también habló sobre la importancia de balancear su vida profesional con su vida personal, especialmente siendo madre. “Es un desafío constante, pero tengo un gran equipo de apoyo y eso me permite seguir creciendo en mi carrera mientras disfruto de mi familia”, compartió.