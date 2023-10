Carlos Maslatón comió bife de chorizo en Chacarita y comparó el precio con Estados Unidos: “Los precios van a volar”

El contenido gastronómico últimamente está de moda en redes sociales: ya sean videos de TikTok reseñando un restaurante o gente que comparte cuánto gastó, los usuarios parecen intrigados por la temática.

En las últimas horas, Carlos Maslatón abrió un debate en Twitter al postear cuánto gastó en una cena en Chacarita que involucra una de las comidas favoritas de los argentinos: el bife de chorizo.

En la foto de la cuenta que mostró, se ve que le cobraron una soda a 720 pesos y un bife de chorizo con ensalada a 4950 pesos. “6 dólares un bife de chorizo gigante, esta noche en Chacarita”, comentó.

Y amplió: “Un producto de esta magnitud, en los Estados Unidos, se expande a 300 dólares”. Hace tiempo que Maslatón plantea que la economía Argentina se encuentra en condiciones alentadoras para iniciar un proceso de crecimiento. “Los precios van a volar en Argentina”, reiteró en su nuevo mensaje.

Sin embargo, la comparación no tardó en generar malestar porque esa ventaja que pondera Maslatón también instaló una situación crítica para los asalariados, que corren detrás de la indómita inflación y que, en muchos casos, no logran superar la línea de la pobreza.

El comentario de Maslatón además coincidió con la renovada crisis del dólar, que disparó el precio en las múltiples variables de referencia y acercó al denominado Contado Con Liquidación a la barrera de los 900 pesos por unidad. En rigor, esa situación expone la imparable pérdida de valor del peso que sí hace que la Argentina sea barata en comparación con otros países pero que también impacta directamente en los niveles de consumo y de pobreza.

Frente a la ola de comentarios que generó, muchos cuestionándolo, Carlos señaló: “Me quedo corto. 350 con Salt Bae”.

Es viral en Twitter. Foto: Agustina Sol Carballal

Carlos Maslatón generó debate en redes

Tras la foto de su ticket, los usuarios salieron a defender y cuestionar a Carlos Maslatón por decir que un bife de chorizo sale 300 dólares en Estados Unidos: “Si te cobran eso afuera, es por la cara que tenés”, “le agregó un cero de más el chanta este”, “convertís todos los precios a dólares, no funciona así”.

Por otro lado, muchos internautas expresaron su preocupación por el futuro de la economía argentina: “Me sorprende cómo en Estados Unidos no te podés comer un cacho de carne si no tenés mucha guita. Me llama mucho la atención”, “la relación de precio-calidad de la carne y el vino argentinos no se consigue en ningún otro lugar del planeta”, “Maslatón siempre tiene razón”.