Arbolitos de jamón y queso para Navidad: la receta viral de TikTok fácil, económica y con pocos ingredientes

Desde hace tiempo que TikTok se convirtió en el recetario más grande de internet. Su boom se dio en medio de la pandemia, pero el éxito continuó y uno de los contenidos que mejor performa en la red es el que tiene que ver con recetas o recomendaciones gastronómicas.

Son cientos de miles los usuarios de TikTok que crean contenido sobre esta industria y las opciones para poner en práctica parecen ser infinitas. Teniendo, cada vez que hay un evento particular, la red se llena de videos sobre esa temática y la Navidad no está siendo la excepción. Por eso es que, si aún no resolviste que le ofrecerás a los invitados el 24 de diciembre a la noche, aquí está la solución.

Se trata de una receta fácil, económica y con pocos ingredientes. Foto: Captura

Se trata de arbolitos o pinitos de masa de hojaldre con jamón y queso. Una receta que promete ser fácil, económica y con pocos ingredientes, para que no pongas ninguna excusa al momento de hacerla.

Ingredientes para hacer los pinitos de jamón y queso para Navidad

Masa de hojaldre. Se puede hacer casera, aunque va a resultar más sencillo comprar las tapas de tarta y salir de apuro.

200 gramos de jamón cocido.

200 gramos de queso danbo.

Especias como orégano o parmesano.

Aceite de oliva.

Paso a paso, cómo hacer los pinitos de jamón y queso para Navidad

Extender sobre una superficie plana la tapa de tarta o, en su defecto, la masa de hojaldre.

Colocar las fetas de jamón cocido sobre la masa, cubriendo toda la superficie.

Colocar las fetas de queso danbo sobre el jamón.

Colocar la otra tapa de tarta por encima para tapar el fiambre.

Cortar tiras de 2 cm de ancho aproximante.

Enrollar las tiras en sentido vertical para simular la forma de pino.

Se debe clavar un palo brochet luego de enrollarlos. Foto: Captura

Pinchar la estructura con un palo de brochet.

Repetir hasta que se acabe la masa.

Con los restantes, se pueden cortar pedazos con formas de estrellas y colocarlos en la cima de los pinos.

Colocarlos sobre una fuente de horno apenas enmantecada y pincelar con el aceite de oliva.

Una vez que estén en la bandeja del horno, rociar con especias. Foto: Captura