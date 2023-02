Tinder: cuál es la clave para triunfar en las apps de citas.

Si eres soltero y estás buscando conocer a alguien a través de alguna plataforma online, probablemente hayas considerado crear un perfil en Tinder. La popular aplicación de citas es una herramienta útil para encontrar una pareja compatible con tus intereses y que se encuentre cerca de ti. Pero, ¿cómo puedes destacarte en medio de la multitud de perfiles de la aplicación?

Un estudio científico reveló cuál es la clave para triunfar dentro de ese tipo de aplicaciones. No todo se trata de la foto que uses, también existen formas de llamar la atención y hacer que no te descarten con el dedo.

Cuál es la clave para triunfar en las apps de citas

“El físico no lo es todo”, eso lo dejó en claro un estudio publicado en Plos One en 2020 y que, después de examinar 308 perfiles que buscan el amor online, ha concluido que un texto original es capaz de hacer que la persona sea percibida como más inteligente, graciosa y atractiva.

La clave para triunfar en las apps de cita está en diferenciarte de los otros perfiles. Imagen Ilustrativa. Foto: (Foto: Freepik)

El estudio fue realizado por un equipo de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), donde los investigadores entrevistaron a un total de 1.234 personas que usaban este tipo de aplicaciones. La idea era que, tras ver los 308 perfiles, calificaran la personalidad y el atractivo de las personas, dando como resultado que cuando una persona se alejaba de los textos clichés, tenía muchas más probabilidades de causar una mejor impresión.

Recomendaciones para armar un buen perfil en Tinder

Crear un perfil atractivo en Tinder requiere que seas auténtico, honesto y directo. Muestra lo que te hace único y destaca tus mejores cualidades. Con estas recomendaciones, tendrás más probabilidades de encontrar a alguien compatible contigo.