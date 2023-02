San Valentín: 8 frases para dedicar a esa persona especial.

Llega San Valentín y es una nueva oportunidad, no solo para dejar a la vista todo lo que sientes por esa persona especial, sino de sorprenderla con un detalle. No importa si es grande o pequeño, lo que interesa es la intención y más si va acompañado de una carta o mensaje.

Recuerda que lo más importante en este día es ser sincero y expresar tus verdaderos sentimientos. Sin embargo, si la inspiración no llega, te compartimos un listado de ocho frases que te pueden ayudar a escribir una nota especial y única para la persona a quien se la dedicas o a expresar tus sentimientos.

San Valentín se trata de expresar lo que sientes y si no encuentras la frase, tal vez la letra de una canción sea lo que necesites. Lo más importante es que la canción tenga un significado especial para ti y tu ser querido/a. Puedes personalizar tu selección de canciones basándote en los recuerdos compartidos o los gustos en común, puedes enviarle una sola canción o armar una playlist para que suene durante una cita romántica. Te compartimos un listado de 8 canciones populares a nivel internacional para esta fecha.

“Perfect” de Ed Sheeran

“All of Me” de John Legend

“Love on Top” de Beyoncé

“Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley

“Thinking Out Loud” de Ed Sheeran

“A Thousand Years” de Christina Perri

“You Are the Best Thing” de Ray LaMontagne