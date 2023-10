Qué es el pesocentrismo y cuál es su relación con los adolescentes y las redes sociales

A lo largo de los años se relacionó al peso de las personas con su estado de salud, es decir, si una persona es de contextura flaca se asume directamente que está bien de salud y viceversa. Sin embargo, en la actualidad profesionales de la salud intentan concientizar sobre la alimentación y la salud no basada en el peso.

Cuantas veces creímos que para estar bien hay que tener un peso de acorde a la edad y al contexto social, ya que en general las personas se guían por los estereotipos impuestos en la sociedad. Lo cual muchas veces lleva a que se realicen dietas o se sigan los ejemplos de ciertas figuras públicas para parecerse o ir tras sus pasos.

Sin embargo, en general se señalan a las personas que están por encima del peso que deberían como poco saludables, lo cual no es verdad y tal vez se encuentra en mejor estado de salud que una persona “esbelta”. Para hablar del pesocentrismo, su significado, cómo afecta a la sociedad y su relación con el mundo virtual y los adolescentes, Vía País conversó con el médico cirujano (MN 134.354) y Director de Bariátrica Online, Tomás Jakob.

El pesocentrismo es una perspectiva o actitud que coloca un énfasis excesivo en el peso corporal como un indicador fundamental de la salud, el atractivo y el valor de una persona. Foto: gentileza semana

Qué es el pesocentrismo y su relación con los adolescentes y jóvenes

Al hablar sobre si existe un peso específico ideal, el médico cirujano Tomás Jakob expresó: “No hay un peso ideal para cada persona, de hecho la misma persona puede tener pesos en los cuales se sienta cómoda, confortable y muy a gusto en distintos momentos de su vida. No es lo mismo en la adolescencia que en la juventud que luego, en el caso de las mujeres, de tener hijos o luego de la menopausia. En el caso de los hombres, no es lo mismo en la juventud que luego de los 40 o 50 años. ¿Hay un peso ideal para cada persona? No, no hay un peso ideal. Hay un rango de pesos saludable y entonces allí es cuando el paciente tiene que evaluar dentro de ese rango en qué peso se siente más cómodo y a gusto”.

En cuanto a la buena salud de una persona, el especialista resaltó que “está determinada por múltiples factores” lo cuales son el estilo de vida, los hábitos, la alimentación, si realiza actividad física y si tiene controlado el estrés. “Es fundamental conseguir buenos descansos, poder dormir bien y tener un sueño reparador”, agregó el especialista.

Además, es importante que se tenga en cuenta la cantidad de actividad física que se realiza para poder tener un descanso acorde al esfuerzo que se realizó.

El pesocentrismo puede llevar a la discriminación y al estigma hacia las personas que no se ajustan a ciertos estándares de peso corporal considerados como "ideales" por la sociedad.

En cuanto al peso y la apariencia, el médico comentó: “Desde hace muchos años que está el estereotipo de la persona flaca y que la persona es sana, cuando no es así porque hay muchas que son delgadas o que tienen un índice de masa corporal supuestamente acorde, pero tal vez fuman, tienen mucho estrés o hipertensión. Es muy común ver en el hospital cómo llegan pacientes delgados que no son saludables y que tienen problemas vasculares, problemas de infartos, de ACV, de diabetes, hipertensión, colesterol. Además, hay muchas personas que, por cuestiones genéticas o por la cantidad de actividad física que realizan, no se alimentan de una forma saludable, pero sí tienen un peso normal”.

Y agregó: “Este estereotipo también conlleva que se pueda producir en muchas personas sufrimiento por distintas cuestiones relacionadas con la imagen corporal y el peso, lo cual no tiene relación con el estado de salud de la persona. O sea, hay personas que son delgadas y que no son saludables”.

En referencia a tratar el tema del peso con adolescentes y jóvenes, Tomás Jakob expresó: “La mejor manera es hacer un abordaje integral multidisciplinario con nutricionista, terapeuta y médicos. También hay que conocer a la familia, trabajar con los padres, tener entrevistas y tratar de entender un poco el día a día de ese adolescente y qué los lleva a consultar. La realidad es que es una edad muy susceptible, donde los pacientes son muy vulnerables a cuestiones del contexto, de todo su entorno social”.

La responsabilidad en los mensajes que se difunden en las redes sociales

“El alcance de los mensajes en las redes sociales tiene un impacto muy profundo y muy masivo, entonces vemos que, en muchos casos, la gente trata de ver cuando publican algún resultado favorable de alguna dieta específica y evalúan qué hay que comer porque “está de moda”. Los pacientes se autogestionan dietas sin tener una evaluación previa de si son adecuadas para su organismo, para su estado actual, para su situación de vida, su logística”, sostuvo el profesional en referencia a los mensajes que se difunden en las redes sociales.

La lucha contra el pesocentrismo aboga por un enfoque más equilibrado en la salud y el bienestar, reconociendo que el peso corporal es solo un aspecto de la salud y que la diversidad de cuerpos es natural y normal. Foto: gentileza directo al paladar

“Con respecto al uso de redes sociales, se pueden interpretar desde varios aspectos. Un aspecto es desde ya en la sociedad moderna, el exitismo y la imagen corporal y, digamos, lo que el otro ve de uno, tiene mucha importancia, sobre todo en las sociedades occidentalizadas, en donde muchas veces lleva a una cosificación de las personas”, comentó el médico cirujano.

En relación con el contenido que generan los influencers, destacó: “Personas que son referentes o que son modelos a seguir, sobre todo porque tienen una necesidad de copiar físicamente a otras para sentirse en un grupo de pertenencia, puede generar alguna exacerbación de alguna cuestión con la imagen corporal y eso puede terminar perjudicando en un efecto sobre la alimentación”.

“El uso de filtros en las redes sociales que estén destinados para parecer más joven, más linda, con menos arrugas o de determinada manera, muchas veces puede exacerbar esas conductas en pacientes que son más vulnerables”, remarcó el médico Tomás Jakob.