Polémica con las hijas de Wanda Nara: pidieron devolver un vestido Gucci de más de mil euros

Wanda Nara es una de las figuras del espectáculo argentino más importantes y también más queridas. En sus redes sociales, la empresaria comparte detalles sobre su día a día y también los mejores momentos de su maternidad. Sin embargo, esta vez, las protagonistas fueron Isabella y Francesca, sus hijas junto a Mauro Icardi.

“Mi mamá siempre nos compra cosas de preppy. Este es un vestido de preppy que no nos gusta”, comenzó diciendo Francesca en un video de TikTok mientras Wanda las grababa. “Es horrible”, arremetió Isabella sin filtro. Mientras Nara buscaba convencerlas, las pequeñas le propusieron un desafío.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a sus hijas.

“Si bajamos y Nora (Colossimo) dice tres veces ‘¡qué lindas!’, nos los quedamos, si no, ma, los tenés que devolver. Ahora cortamos y nos probamos esto y volvemos”, dijo la mayor de las hermanas. Poco convencidas con la ropa y deseando que su mamá lo devolvieran, bajaron a ver a su abuela. “Tienen la etiqueta sin cortar, ¿no?”, consultó Wanda que ya se había resignado sobre el futuro de los vestidos.

Qué dijo Wanda Nara sobre la decisión de sus hijas de devolver el vestido Gucci

Al encontrarse con Nora, quien quedó encantada con el look, se percataron que no dijo la frase clave. “Me encanta. ¿Qué tengo que decir? Me da impresión. Wanda y Zaira cuando eran chiquitas”, sostuvo la madre de Wanda y abuela de las niñas. “Me encanta. Me recuerdan a Wandita y Zairita. Yo las vestía con vestiditos largos, así, a los dos iguales siempre y están divinas”, agregó.

“¿Los ves?”, preguntó Isabella que quedó incrédula con la respuesta de Nora. “Sí, lo veo, un vestido divino”, aseguró Colossimo. “Parece cuando te operan, te ponen ese traje azul”, sostuvo Francesca que desató la furia de Wanda. “A nadie le ponen un vestido de Gucci cuando lo operan”, dijo Nara.

Las pequeñas lucieron el vestido. Foto: Captura

“¡Es horrible!”, insistió Isabella. “¿Es Gucci?”, consultó Nora. “Sí, ¿no ves?”, confirmó la pequeña de las hermanas mientras mostraba el logo de la marca. “No ma, devolvelo. En serio”, pidió Francesca. “Qué desagradecidas. Y a mí que no me entra”, sostuvo Nora.

Detalles del vestido. Foto: Captura

La prenda parece ser tan reciente que aún no aparece en la web oficial de Gucci, pero un modelo de algodón bordado, muy similar al que llevaban las hijas de Wanda, tiene un costo de 1.750 euros.