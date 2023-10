Estos son los perfumes que enloquecen al sexo opuesto según el signo del zodíaco

Los perfumes son fundamentales en la vida de las personas. Para muchos, es el accesorio invisible imprescindible en su día a día, marcando una esencia personal a cada lugar al que van.

Existen tantas fragancias como personas, algunas más dulces y otras cítricas, de vainilla o canela. El aroma habla de nuestra personalidad y determina cómo nos presentamos ante los demás y qué huella queremos dejar en otros.

Recientemente, investigadores de Reino Unido encuestaron a 1.868 hombres y mujeres y les preguntaron qué aroma preferían en el sexo opuesto. Luego, los clasificaron bajo el signo del zodíaco de los participantes y así lanzaron los datos finales de un estudio que busca impactar a la hora de seleccionar el mejor perfume para conquistar.

Conocé cuál fragancia es la ideal para vos. Foto: freepik

El perfume favorito del sexo opuesto según el signo

Aries: a los hombres les encantan los aromas dulces y las notas de vainilla, similar al Black Opium Intense Yves Saint Laurent. En el caso de las mujeres, prefieren notas ambarinas y aromáticas, como el Explorar de Montblanc.

Tauro: a los hombres de tauro le gustan los aromas de rosa y almizcle, siendo su ideal el Idôle de Lancôme. Las mujeres apuntan más a una fragancia como la de JOOP! de Homme Absolute, con madera y tonos balsámicos.

Géminis: fieles a su personalidad, apuntan a un aroma dulce, cálido y picante, como el Prada Candy Night. Las mujeres, románticas e impulsivas, tienen como fragancia ideal el Emporio Armani Stronger With You de Giorgio Armani.

Cáncer: quienes nacieron bajo este signo solar y son hombres, son seducidos por notas almizcladas y florales. El perfume que reúne estas particularidades es el Pure Musk for Her de Narciso Rodríguez. Las chicas buscan algo más cálido y especiado, como el Eau de Parfum La Nuit de Yves Saint Laurent.

Leo: este signo se caracteriza por su intensidad y es por eso que los varones apuntan a algo afrutado y dulce, como La Vie est Belle en Rose de Lancôme. Las mujeres quieren algo fuerte y profundo, similar al Sauvage Parfum de Christian Dior.

Virgo: a los hombres les gustan los perfumes con notas cítricas y aromas frutales, como el Chance Eau Tendre Eau de Parfum de Chanel. Por otro lado, las mujeres desean algo fresco como el Vibrant Leather Cologne de Zara.

La vie est Belle de Lancome. Foto: lancome

Libra: el signo del equilibrio tiene chicos que desean un aroma floral blanco con notas de nardo, como Gabrielle Essence de Chanel. Las mujeres van con algo más bien amaderado y con olor a café, como A*Men Ultimate, de Mugler.

Escorpio: el signo más apasionado del zodiaco cuenta con hombres que apuntan a un Dolce & Gabanna The Only One 2 bien cálido y mujeres que desean un varón con olor a vainilla, como el Armani Code Absolut.

Sagitario: los hombres de Sagitario adoran las notas aromáticas en los perfumes, así como los olores florales blancos. Perfume ideal: Libre de Yves Saint Laurent. Las mujeres de Sagitario se sienten atraídas por las notas frescas y picantes. Fragancia ideal: Bad Boy de Carolina Herrera.

Libre de Yves Saint Laurent. Foto: yves saint laurent

Capricornio: este signo de tierra tiene a los hombres atraídos por notas de vainilla como el Si Fiori de Armani y a mujeres maravilladas con los tonos amaderados como el Gentleman Cologne de Givenchy.

Acuario: para los hombres, el perfume de preferencia resultó ser el Olympea Legend de Paco Rabanne y, para las mujeres, el Pure XS Night de la misma marca.

Piscis: el signo más sensible de todo el zodíaco apunta a aromas florales, tropicales y coco. Los varones desean algo como el Angel Eau Croisiere de Mugler, mientras que ellas buscan a quien use el Le Beau de Jean Paul Gaultier.