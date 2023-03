Estás decorando mal tu casa y no lo sabías

¿Sientes que tu casa es demasiado pequeña y que no tienes espacio para nada? Quizás el problema no sea el tamaño, sino la forma en que la decoras y la organizas. En este artículo te contamos cuáles son los 7 errores más comunes que hacen que tu casa se vea más pequeña de lo que es, y cómo evitarlos.

7 errores que hacen ver a una casa más pequeña:

1. Usar colores oscuros o muy saturados en las paredes. Estos colores absorben la luz y crean un efecto visual de reducción del espacio. Lo mejor es optar por tonos claros y neutros, como el blanco, el beige o el gris, que reflejan la luz y amplían la sensación de amplitud.

2. Abusar de los muebles grandes o demasiados muebles. Los muebles grandes ocupan mucho espacio físico y visual, y dificultan la circulación. Lo ideal es elegir muebles proporcionales al tamaño de la habitación, y solo los imprescindibles. También puedes optar por muebles multifuncionales o plegables, que te permiten ahorrar espacio cuando no los usas.

La mejor forma de decorar es cumplir con estos pasos Foto: instagram

3. No aprovechar las paredes verticales. Las paredes verticales son un recurso muy útil para ganar espacio de almacenamiento sin restar metros cuadrados al suelo. Puedes colocar estanterías, repisas, colgadores o percheros en las paredes para guardar libros, objetos decorativos, ropa o accesorios.

4. No usar espejos o usarlos mal. Los espejos son un elemento clave para crear una ilusión óptica de amplitud, ya que reflejan la luz y duplican el espacio. Sin embargo, debes tener cuidado con dónde los colocas y qué reflejan. Lo ideal es ponerlos frente a una ventana o una fuente de luz natural, y evitar que reflejen zonas desordenadas o con mucho contraste.

A pesar del espacio pequeño, la casa puede parecer más amplia Foto: Instagram

5. No tener una buena iluminación artificial. La iluminación artificial es fundamental para crear un ambiente acogedor y confortable en tu casa, sobre todo si no cuentas con mucha luz natural. Debes evitar las luces demasiado fuertes o directas, que generan sombras y contrastes indeseados. Lo mejor es usar luces cálidas e indirectas, distribuidas por diferentes puntos del techo y las paredes.

Es importante respetar el tamaño de los muebles y hacerlos funcionales Foto: Instagram

6. No ordenar ni limpiar con frecuencia. El desorden y la suciedad son los peores enemigos de una casa pequeña, ya que crean una sensación de caos y agobio. Es importante mantener todo en su lugar y eliminar lo que no usas o no necesitas. También debes limpiar con regularidad las superficies, los textiles y los objetos decorativos para evitar el polvo y las manchas.

7. No personalizar ni darle estilo a tu casa. Por último, no debes renunciar a decorar tu casa con tu gusto y personalidad solo porque sea pequeña. Puedes usar algunos elementos como alfombras, cojines, cuadros o plantas para darle color y vida a tu hogar sin recargarlo demasiado.