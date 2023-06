Esta es la marca de perfumes preferida de Flor de la V: cuánto cuestan.

Flor de la V es una de las conductoras más queridas en la televisión argentina, con su historia personal y de lucha logró conquistar el corazón el corazón de los televidentes. Actualmente, la modelo está liderando la conducción de Intrusos, el mítico programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV.

La famosa es una de las más activas en sus redes sociales y a diario comparte los looks que elige para sus diferentes compromisos. Desde eventos hasta su trabajo diario, Flor de la V está en cada detalle cuando se trata de moda y todo lo comparte con sus más de 1.3 millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram.

Según contó en alguna ocasión, Flor de la V sería fanática de una de las fragancias de Chanel, la icónica marca de moda de la que se declaró amante hace varios años atrás. La marca francesa de la que son propietarios Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer, es una de las más elegidas entre los famosos.

En Argentina, cualquiera de las fragancias de esta lujosa firma no baja de los 50 mil pesos y algunas alcanzan el costo de hasta 65 mil pesos. Durante una entrevista, fue la misma Flor de la V quien contó que hay veces que no se siente cómoda utilizando este tipo de marcas, ya que la distancian de las personas.

“Ustedes saben de dónde vengo yo, me lo gané laburando. De repente empiezo a ganar plata y me fui a la mier** en un momento”, contó la mediática en una entrevista que Jorge Rial le hizo en 2013. “Perdí esa cosa que tenía de cercanía con la gente, tanto Chanel. Siento que me desdibujé”, agregó.

“No lo quería ver, pero (Marcelo) Polino me decía ‘estás muy Sex and the City’ y un día me di cuenta”, sostuvo Flor. Sin embargo, lo que quedó en claro es que a la hora de elegir una fragancia irá por la lujosa marca.