Es unisex y su gran secreto de conquista: cuánto cuesta y a qué huele el perfume de Benjamín Vicuña

Hoy por hoy, Benjamín Vicuña está en boca de todos los argentinos tras el discurso que el chileno dio al recibir una estatuilla en la más reciente edición de los premios Martín Fierro. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, expresó en la gala, lo que llevó a que muchos especularan que podría llegar a ser una referencia a Pampita.

Tras los comentarios sucitados por la frase, el actor salió a poner paños fríos a la polémica, diciendo que no vale la pena analizar un discurso que uno da “cuando está arriba con mil personas que te están mirando”. Y si bien seguro no será lo último que escucharemos del tema, el exabrupto bastó para volver a colocar a Benjamín entre los medios. Es por eso que es el momento ideal para repasar sus gustos personales, incluidos el perfume que caracteriza al intérprete.

El perfume, la otra gran pasión de Vicuña

El reconocido actor ha logrado destacarse no solo en la pantalla, sino también como empresario en el mundo de las fragancias. Con el lanzamiento de tres perfumes, Vicuña logró su lugar en este mercado, y su última creación sería su favorita personal.

B, el más reciente perfume de Benjamín Vicuña Foto: Instagram

Las fragancias de Benjamín Vicuña, denominadas Season One, Season Two y B, están disponibles a través del sitio web de Petrizzio, una colaboración que ha permitido al actor plasmar su visión y crear productos exclusivos para sus seguidores. Sin embargo, lo más destacado de su último lanzamiento, el perfume B, es su carácter unisex, lo que significa que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de su fragancia.

En la descripción del sitio web, se revela que el más reciente perfume de Vicuña combina frescas notas verdes y acuáticas con la calidez del cedro, creando una fragancia que “te invita a ser lo que quieras ser, buscar tu inspiración y caminar hacia el éxito con confianza”.

El Eau de Toilette de Benjamín Vicuña se presenta en una botella de 100 ml y tiene un precio de $16.990. Sin embargo, aquellos que deseen obtener un precio más bajo pueden optar por adquirir el set completo, que incluye el bálsamo After Shave de la misma línea del actor chileno. Este conjunto está disponible con un descuento del 12%, ofrecido en el sitio web para aquellos que adquieran ambos productos juntos, por un total de $14.990.

El perfume de Benjamín Vicuña pertenece a la familia olfativa Floral Chipre, y su composición incluye notas de pino, melón, pomelo, manzana y notas verdes como salida. En su corazón, se encuentran la lavanda, el jengibre, las notas acuáticas y los lirios de los valles. Por último, las notas de fondo están compuestas por almizcle, cedro, sándalo y ámbar.

Con su línea de fragancias, Benjamín Vicuña demostró su buen gusto, además de una capacidad para incursionar exitosamente en una industria que en principio parecía serle ajena, como lo es la perfumería.