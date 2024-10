El sweater tejido de una diseñadora argentina que usó Sarah Jessica Parker y que es furor en Instagram

Cada vez que un argentino triunfa en el mundo, el orgullo es imparable. Esto ocurrió recientemente con la aparición de “Carrie”, el personaje de Sarah Jessica Parker en la serie And Just like That, donde lució un sweater tejido de una diseñadora argentina para completar su look, el cual llevaba una pollera escocesa larga y unas medias turquesas a la vista.

El nombre de la diseñadora es Fabiana del Río, quien ya adelantó que esta prenda hará parte de la colección otoño-invierno 2025 de la marca The Origin of All y llevará el nombre de “Carrie”, justamente en honor a este icónico personaje.

“Va a venir en varios colores, siempre con sus piedras características. Para nosotros es importante que el diseño argentino llegue a este nivel, mostrando lo que podemos hacer con productos nacionales y hechos a mano. Nuestra premisa es el lujo sustentable, priorizando lo artesanal y el uso de fibras naturales”, aseguró Fabiana.

Todavía no hay mucha información sobre el momento en que usará esta prenda, pero desde que aparecieron las imágenes, el furor por la prenda argentina ha resaltado en las redes sociales. La diseñadora explicó que ella y su socio solo tuvieron 20 días para producir el sweater y enviarlo a Estados Unidos, ya que estaban por filmar los últimos episodios de la próxima temporada 2025, fecha en la que podremos ver en pantalla este look.

Cómo llegó el sweater a Sarah Jessica Parker

Según reveló la misma diseñadora, esta prenda fue encargada por el mismísimo estilista de la serie, Danny Santiago, quien solicitó una pieza especial en tonos turquesa/ verde aguamarina: “Esto fue comisionado por Dani Santiago, estilista de Sarah y de la serie. Nos pidió un suéter especial en ese color, voluminoso y acorde al personaje de Carrie. Empecé a diseñar algo mirando un poco las series anteriores y pensando en cómo es ella, tanto en la ficción como en la vida real”.

The Origin of All es una marca de lujo sustentable, que según señalan en sus redes sociales, crea prendas de alta gama en tejido, priorizando a las personas, el medio ambiente y el desarrollo local. Su enfoque está en producir piezas que respeten el entorno y las comunidades involucradas en su fabricación.

And Just Like That

La serie And Just Like That... es una secuela de la icónica serie “Sex and the City” que nos vuelve a sumergir en el universo de Carrie, Miranda y Charlotte, pero ahora enfrentando los desafíos y cambios que trae consigo la vida a los 50 años.