El secreto de belleza de Jimena Barón sin usar maquillaje: “Mejor beauty tip anti age”

Jimena Barón es una de las famosas más queridas del medio y de las redes sociales, con su personalidad destacada, su sentido del humor y carisma supo ganarse un lugar en el corazón de sus seguidores, quienes no dudan en dejarle todo su amor y apoyo en las redes sociales.

Jimena Barón con look total pink Foto: Instagram

No solo tiene una extensa trayectoria como actriz, sino que su carrera como cantante cada vez es más exitosa en Argentina y otros países. Si hay algo que destaca a Jimena es el acercamiento a sus fanáticos, donde por medio de su perfil de Instagram, busca interactuar con ellos y compartir lo que le pasa.

Allí la cantante cuenta sus problemas, sus rutinas y los momentos que vive cómo madre, para muchos es una gran referente y es por eso que Jimena está muy pendiente de sus fanáticos. Como es común en ella, decidió subir varias historias contando sus secretos de belleza para lucir la piel perfecta y luminosa.

Esta es la rutina de skin care de Jimena Barón

La actriz contó cuál es su rutina de ‘skin care’ sin gastar mucha plata: “A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos”.

La rutina de skin care de Jimena Barón Foto: gentileza ciudad.com.ar

Para Jimena lo más importante es cuidar la piel de los productos y mantenerla limpia el mayor tiempo posible. “Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua”.

La rutina de skin care de Jimena Barón Foto: gentileza ciudad.com.ar

La cantante está muy atenta a la moda y a los tips de belleza que le recomiendan los profesionales. También eligió colocarse la tendencia del momento que son las pestañas XXL que te cambia la mirada sin necesidad de colocarte mucho maquillaje ni exponer tu piel.