El ritual de José María Listorti y su pareja antes de dormir para mantener viva la pasión

José María Listorti y Mónica González llevan más de 16 años de amor. Pese a que tienen idas y vueltas o encontronazos como cualquier pareja, el humorista contó recientemente que cuentan con un ritual que ayuda a mantener vivas tanto la pasión como la armonía.

La clave resulta infalible para tener confianza en el otro y está basada en la comunicación, explicó Listorti. Aunque muchas veces José María reveló que se enamoró de Mónica “a primera vista”, también reconoció que hay que alimentar la llama del amor para que todo siga su curso de la mejor manera.

El humorista y Mónica González viven a pleno su amor. Foto: instagram

El ritual de José María Listorti y su pareja

Sobre si discute a menudo con su pareja, el comediante aclaró que no pero que eso no significa que no existan cruces. “Discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces y es no irnos a dormir peleados”, explicó sobre su clave.

Y amplió: “Nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que dormir abrazados, darnos la mano y hablar de lo que pasó”. Para Listorti, ese es el secreto crucial para mantener las cosas claras con Mónica y evitar que cualquier malentendido pequeño se convierta en algo grande si no se lo frena a tiempo.

El humorista y Mónica González viven a pleno su amor. Foto: instagram

José María Listorti es muy demostrativo en lo que respecta a su relación con González y es por eso que aprovechó para elogiarla: “Es una compañera que, si hay otra vida, se nota que hice las cosas bien porque el premio más grande que tengo es Mónica; es impresionante. Me hace feliz, no sé cómo explicarlo”.

El año pasado, los novios cumplieron 10 años de casados y lo celebraron a lo grande, pero siempre teniendo en cuenta que el amor que se tienen es lo más importante.