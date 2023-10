“La Queso”, el nuevo hit viral de la Barbie Tucumana recoriendo diferentes puntos de la ciudad

Con un auto de Barbie, bailarinas, y mucho color rosa, la Barbie Tucumana presentó su segundo hitazo llamado La Queso que no tardó en viralizarse y generar todo tipo de repercusiones. La Tucuplastic no tardó en ganarse el corazón de sus fanáticos tras compartir un mensaje animando a que la gente siga sus sueños y que no le importe lo que el resto diga.

La joven de 26 años, Lysset Monteros, cambió su vida completamente tras hacerse conocida por su video La Barbie Tucumana, con miles de visitas: “Cuando esto fue evolucionando me di cuenta de que el juego era así. A las críticas no las leo, no porque no me importe, sino por salud mental. También estoy agradecida a quienes me critican porque sin quererlo de alguna manera me difunden. Mi mensaje es que una nunca va a perder su esencia por un comentario. No importa el qué dirán. Hay que animarse”, afirmó Lysset en diálogo con la radio La Tucumana de Mañana.

Cómo se hizo el video de “La Queso”

Sobre el nuevo videoclip La Queso, aseguró: “Tenía un poco de temor por el boom que había sido con La Barbie porque justo estaba el tema de la película de Margot Robbie y nunca pensé que tendría esta repercusión con mi productor. Estoy muy orgullosa. Las chicas le pusieron la mejor onda. No pudimos contar con bailarines profesionales, pero hicimos todo lo que pudimos con mucho esfuerzo y dedicación. También nos divertimos bastante”.

Además, detalló que las locaciones donde grabaron el video fueron en el Parque 9 de Julio y el Hotel Catalinas: “Ya teníamos la letra de La Queso y necesitábamos chicas para el video. Yo hice la publicación y cuando contaba el tema de la envidia se hacían un poquito para atrás porque les daba vergüenza. Como no conseguimos bailarines, había unas chicas de mi ciudad y se sumaron al video. La coreografía surgió improvisada”.

Y continuó: “Para todo esto me sirvió la ayuda de mis papás que desde chiquita me acompañaron a clases de baile. Es lindo saber que valió la pena a la larga. Siempre decía por qué no se me da. Había momentos en donde dejaba la música, pero siempre volvía”.

La Barbie Tucumana volvió a hacer de las suyas y su nuevo hit se volvió viral. Foto: Instagram

Por otro lado, reflexionó sobre cómo le afectó la repentina fama en su día a día: “Yo me siento la misma en mi barrio. Si noté la diferencia al salir y que digan ‘ahí está la Barbie’, ya no me dicen Lysset, eso fue un cambio repentino para mí y mi familia. A mí me gustaba salir zaparrastrosa y ahora no puedo salir si no salgo arreglada o a veces, en vez de un bondi, tengo que tomar un auto. Siempre con humildad y los pies en la tierra. Eso también es la clave porque a veces una canción no refleja lo que somos por dentro”.

“Dentro de muy poquito se viene la banda para salir a hacer shows, creo que un artista no es nada sin una. Serán en Misiones, Corrientes, Córdoba y estamos dialogando con gente de Buenos Aires porque Bendita me quiere tener en piso. Beto (Casella) y Tinelli, atentos, por favor”, indicó la cantante.

La Barbie Tucumana volvió a hacer de las suyas y su nuevo hit se volvió viral. Foto: Instagram

Por último, sobre la nueva canción, comentó: “La Queso no es un mensaje de arrogancia, sino de seguir siempre adelante con los sueños, no importa lo que digan. Hay personas que miran el ojo ajeno, pero no a sí mismos. Hay que respetar que la gente es feliz a su manera. Uno tiene que estar con los pies en la tierra, pero también tener un poco de personalidad para que no te lleven por encima”.

La letra del hitazo de La Barbie Tucumana

“La queso, la que soporte, la que no pueda, entonces que soporte. Yo soy la Barbie, a ti nadie te conoce. Yo soy así, toma tus precauciones”, se puede escuchar en el estribillo de la canción, mientras baila una coreografía junto a sus bailarinas.

Se hizo conocida tras un video que se la ve bailando y cantando una nueva versión de la canción de Barbie. Foto: @lyssetmusic

“Yo no tengo la culpa, no me enseñaron a pedir disculpas. La Barbie solo hay una y las demás que lloren y que sufran. Ahí están las zancudas, nunca estarán a mi altura. Ellas, que se hacen las puras, revolean las bombachas, las turras”, continúa la letra.

La letra está llena de palabras típicas de Tucumán, como zancudas, metiche, turra... Lysset no pierde su esencia y resalta sus orígenes: “Queso, pues así soy, la que puede puede y la que no, critica ¡Ah! Y además de extrañas, metiches, metiches”, finaliza la canción.