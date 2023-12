El accesorio favorito de María Becerra que se volvió imprescindible en sus looks y que ahora vende

María Becerra está en un gran momento de su carrera y se prepara para el show que dará en River Plate el año que viene. En la cresta de la ola, la artista aprovecha para seguir encontrando cuál es su estilo a la hora de vestirse.

Desde que arrancó en la música que Becerra se destaca por posar con looks súper cancheros y causales, con un estilo urbano marcado, pero con alguna vuelta de tuerca que la hace destacar. Recientemente, para una sesión de fotos, María posó con el que se convirtió en su accesorio favorito.

La artista lanzó su propia marca. Foto: Web

En el video que subió a TikTok, la artista posó con un corset de jean oscuro sobre una especie de bikini blanca con tiras gruesas, un jean palazzo tiro alto también oscuro y estampado, al que le sumó un cinturón y una cadena con monedas, y se dejó el cabello suelto.

El detalle que volvió icónico su outfit que la vincha que lució en la cabeza, bien ancha y cubriendo parte de la frente y el flequillo, en color cremita y con un patrón amarronado. Lo llamativo es que María Becerra se hizo tan fanática de las vinchas que ahora las vende.

“Saben que AMOOOO usar vinchas y no me podía quedar sin tener la mía propia. Pueden conseguirlas YAAA en merch.mariabecerraoficial.com”, escribió. “Por tí utilizo vinchas”, “son mi accesorio favorito”, “no podés ser tan linda, todo te queda genial”, fueron algunos de los comentarios que recibió María.

María Becerra reveló de qué se avergüenza en el pasado

En una reciente entrevista, la cantante se refirió al consumo la cultura autóctona. “Nos habían metido mucho en la cabeza que lo de afuera es mejor, lo de Estados Unidos es mejor”, comenzó diciendo cuando le consultaron sobre el gran presente de la música latinoamericana.

“Yo me acuerdo que cuando era chiquita no escuchaba música en mi idioma y mis padres escuchaban folklore argentino, El Chaqueño Palavecino, la Negra Sosa, un montón de artistas”, explicó y señaló: “Yo decía ‘ay ¿qué escuchan? música de gente grande, no está bueno eso, a mi me gusta Selena Gomez”.

“Una cipaya tremenda”, dijo riéndose de sí misma haciendo mea culpa. “Era música de mi país”, remarcó. “Hoy de grande digo ‘wow qué gran error pero qué bueno que hoy en día la gente lo está viendo’ y en todos lados está pasando que se está volviendo a la cultura”, sostuvo.