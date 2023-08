Antes de que se lo roben, Karina Jelinek vendió su anillo de compromiso y le pagaron millones.

Karina Jelinek encontró la manera perfecta de luchar contra la inflación: fue a vender el lujoso anillo de compromiso de una reconocida marca internacional y recibió millones por su venta.

La modelo mostró todo el proceso de tasación en el programa de Leiva Joyas (El Nueve), donde señaló que la joya se trataba de su segundo anillo de compromiso y reveló lo que había pasado con el primero.

“Lo que tengo aquí es mi segundo anillo de compromiso. Digo el segundo porque es el único que me quedó, ya que el otro me lo robó quién era mi mejor amigo. No tengo buenos recuerdos, así que antes de perderlo o que me lo roben prefiero hacer esto”, explicó Karina sobre la decisión que tomó de vender la pequeña joya.

“Una persona que me lo tenía que cuidar y que se lo quedó, lamentablemente. Fue una gran dolor, una gran decepción, pero yo siempre sigo adelante y pienso que la vida entregará mejores personas y mejores momentos”, agregó.

Cuánto le pagaron a Karina Jelinek por su anillo de compromiso

Karina fue a la joyería con intensión de tasar el precio del anillo, el cual era de la firma Tiffany, reconocida por sus joyas para compromiso y sus alianzas de diamantes.

“Tenemos un anillo de platino. Las piedras son brillantes, talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo, un trabajo de orfebrería increíble”, remarcó la tasadora, quien ofreció 7 millones de pesos a la modelo.

“El diamante es la piedra en bruto y la talla, que en este caso es completa, hace que tenga este brillo. La piedra tiene un color increíble, de engarce doble, y el extra que es el platino marca Tiffany”, explicó.

La sensual fotografía de Karina Jelinek Foto: instagram

Al conocer el valor de la joya, Jelinek la vendió y aprovechó el dinero para tomar una importante decisión: “Quiero irme ya con las valijas a cumplir mi sueño. Son para concretar un proyecto personal muy importante. Muy importante, de verdad. No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida. Algo malo, de lo que me quiero deshacer se va a convertir en lo más importante de mi vida. Estoy contenta y emocionada”.