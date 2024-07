Adiós al morocho: el sorprendente y radical cambio de look de Wanda Nara

Wanda Nara es una empresaria, conductora, modelo y cantante argentina de 37 años que tiene una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y siempre se lleva toda la atención mediática. La famosa es una de las estrellas del país y su vida genera interés tanto en sus fanáticos como en los medios de comunicación.

Wanda está acostumbrada a interactuar con sus seguidores por sus rede sociales. Allí aprovecha para compartir cómo es su rutina, viajes de lujos, looks, y sus próximos proyectos laborales. Cada cosa que hace o dice genera gran impacto.

A lo largo de los años, Wanda ha logrado generar su propio estilo para vestirse, sus conjuntos de prendas de primera marca al igual que los accesorios y carteras de lujo que combina en cada salida. Pero no solo eso, sino que con el tiempo fue probando diferentes colores y peinados en su cabello de acuerdo a las tendencias del momento.

El cambio de look de Wanda Nara Foto: instagram/wanda_nara

Wanda Nara fue por todo y tuvo un radical cambio de look

La conductora y empresaria decidió apostar por todo y cambió radicalmente su color de cabello. Si bien hace varios meses que hizo un cambio y dejó atrás el rubio por el morocho. Esta vez se arriesgó de nuevo por los tonos oscuros y presentó el nuevo color.

Fue el estilista de la famosa, Kennys Palacios quien compartió un video del cambio look de Wanda junto a una producción de fotos. Allí se ve a la conductora con el pelo en color rojo, una de las tendencias del momento.

El nuevo color de pelo de Wanda Nara Foto: instagram/wanda_

A su vez le agregó un flequillo recto, el cual lo luce de costado o tapando toda la frente. No hay dudas de que Wanda no teme probar nuevos estilos y llevar lo que está a la moda. Su nuevo look causó furor entre sus fanáticos que no tardaron en dejarle mensajes alabando el nuevo color.