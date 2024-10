Zaira Nara contó cuál fue el insólito nombre que le puso su hijo Viggo

Zaira Nara es una de las modelos más famosas e icónicas del país con una larga trayectoria como embajadora de las marcas más prestigiosas del mundo. A lo largo de los años, logró formar su propia comunidad en redes sociales donde cuenta su rutina, y los momentos que experimenta en la maternidad, es madre de Malaika y Viggo fruto de su relación con Jakob Von Plessen.

La modelo es también conductora y tiene a su cargo una sección especial de entrevistas a mujeres por el canal de streaming “La Casa”. Por lo que combina su tiempo entre las actividades de sus hijos, los viajes con las marcas y las grabaciones.

Es común ver en su perfil los momentos que pasa con sus hijos y las actividades que comparten en familia. En medio de su visita a un programa de “La Casa”, Zaira Nara contó una desopilante anécdota con su hijo menor y su nombre de pila.

Zaira Nara y sus hijos

Zaira Nara contó la desopilante anécdota de su hijo Viggo cuando descubrió su apellido

Lo cierto es que como la modelo tiene una línea de maquillajes que se llama “Zaira Beauty”, Viggo de cuatro años creyó que el apellido de su mamá era beauty y cuando la famosa le contó su verdadero nombre, el niño no podía creer lo que le decía.

“Le digo Viggo ¿cómo me llamo yo?. Zaira beauty. Le digo no, Viggo, me llamo Zaira Nara”, contó divertida Zaira en el programa. Luego comentó cómo fue la reacción de su hijo cuando le dijo que su apellido era Nara y no beauty.

“Me dice ¿Zaira Nara?. Sí, Zaira Nara. No podía creer que no sabía mi apellido”, agregó la modelo a la desopilante anécdota con su hijo menor.

“Ahora lo jodo y le digo ¿vos sos Viggo Nara? y me dice ‘no, Viggo Beauty’”, comentó Zaira Nara sobre cuando Viggo descubrió su apellido.