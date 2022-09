Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un ida y vuelta: rumores de separación y de un bebé

Wanda Nara despertó nuevamente rumores de una separación a través de su cuenta de Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores, entre ellas, una sobre su matrimonio.

Un seguidor le preguntó a la empresaria “cuántos años tenía de casada con Mauro Icardi”, por lo que ella respondió: “Estuvimos 9 años”, haciendo referencia a que ya es un pasado.

La respuesta de Wanda Nara que encendió las alarmas. Foto: Instagram

Otra de las preguntas que le hicieron a Nara era más directa: “¿Estás sola? Wanda No respondió con palabras, pero hizo un puchero mientras tomaba mate, el cual podría ser interpretado como un “sí”.

La respuesta de Wanda Nara cuando le consultaron si estaba sola. Foto: Instagram

Sin embargo, casi al tiempo de sus respuestas, Mauro Icardi apareció en su cuenta de Instagram y aseguró que “no están separados”.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía. Foto: Instagram.

“¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que él respondió con una foto junto a la rubia y un extenso texto.

“Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No, no estamos separados”, aseguró Icardi.

Mauro Icardi negó la separación con Wanda a través de sus historias de Instagram.

Luego explicó que Wanda está en la Argentina por compromisos de trabajo, como lo son las grabaciones de “¿Quién es la máscara?” y que pronto estará de regreso en Turquía.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi tienen planes de un bebé?

Icardi compartió en otra de sus historias que él quiere seguir aumentando la familia y que el nuevo miembro sea un niño.

“¿Tenes ganas de que llegue el varón?”, le preguntaron a través de la cajita de Instagram. El futbolista respondió: “Pronto”, junto a un emoji de un bebé y arrobando a Wanda.