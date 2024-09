Uno de los Bros de Gran Hermano 2024 renunció a su programa de streaming: ¿quién fue y cuáles fueron las razones?

Gran Hermano 2024 estuvo marcado por varios factores: gritos, romances fallidos, peleas y amistad. Esto último fue recalcado por “los Bros”, el grupo consolidado por Martín Ku, Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Lisandro Navarro.

“Un bro no abandona a otro bro”, era la frase que patentaron los hermanitos en pro de su lealtad y amistad en el juego.

Ahora bien, dos meses después del final de Gran Hermano 2024, los Bros decidieron realizar un canal de streaming en República Z. Sin embargo, el programa ha pasado por sumas problemáticas desde su estreno.

En principio, Bautista y Denisse no formaron parte del proyecto por sus compromisos laborales. Luego, la polémica separación de Nicolás Grosman y Florencia Regidor hizo que el tercer finalista faltara unos días al streaming.

“Tomaron que Bautista y Denisse iban a estar y el anuncio se hizo antes que ellos tuvieran una charla con la producción”, explicó Fede Bongiorno, a lo que Ángel de Brito agregó: “Y después el tema de los cuernos (ruptura entre Regidor y Grosman), terminó de pudrir todo, porque el pibe se fue de vacaciones”.

Tras estor percances, el programa tuvo en la conducción a Martín Ku con otros columnistas como Marisol (su novia), Hernán Ontivero (ex Gran Hermano 2024) y Lisandro. Pero esto no sería suficiente para el último golpe que padeció el programa.

¿Quién renunció al canal de streaming de los Bros?

A casi dos meses desde su emisión, Lisandro Navarro renunció al canal de streaming de “Los Bros”. De acuerdo con el exhermanito, hubo algunos conflictos que hicieron la dinámica poco fructífera.

“Empezó a haber conflicto, la cosa no fluyó como nos habíamos comprometido desde un principio. Se tomaron unas decisiones sin consultarnos”, destacó el participante de Gran Hermano 2024.

Seguidamente, Navarro recalcó que no tenía ningún tipo de problemáticas con Martín Ku. Sin embargo, aseveró que el problema pudo haber surgido desde producción.

“El Chino no tiene nada que ver, ese es el tema (...) Yo no entiendo mucho que es lo que pasa (...) Empezaron a pasar cosas en las últimas semanas de que de repente, un invitado pautado y te lo bajaban de último momento. Pasó la semana pasada y no me gustó una mier**”, detalló la personalidad de internet.

Finalmente, respeto a la polémica nota a Flor Regidor en el programa, Lisandro se mostró en contra dado que se había pautado un stream diferente.

“Entiendo que también Nico no vino al stream y no terminó entrando. No sé si fue porque a espaldas a Nico le hicieron una nota Flor Regidor (...) nosotros no somos Se Picó. Cuando se planteó el stream con la producción, dijimos que no iba a ser Se Picó”, cerró el nuevo integrante del equipo de Susana Giménez.