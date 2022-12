Una victoria truncada y un flechazo a primera vista: la historia de amor de Scaloni y su esposa

Gracias a la pérformance de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni se ganó la atención de los medios a nivel internacional. Con un muy bajo perfil de su vida personal, el exfutbolista siempre muestra su costado como Director Técnico y como deportista.

Sin embargo, detrás de la imagen que consagró como piloto de a Scaloneta, gran parte de sus logros con la Albiceleste están relacionados con su esposa, Elisa Montero. Fue ella quien le inistió para seguir su carrera en el fútbol como DT cuando le llegó la hora de colgar los botines.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, DT del seleccionado argentino

La mujer es una española exjugadora de voley que se conoció con el técnico en 2008 durante un encuntro fortuito en Mallorca, España. Están juntos desde hace 15 años y tienen dos hijos en común: Ian y Noah.

La historia de amor de Scaloni y su esposa

En la serie para Star+ sobre la Selección Argentina, Scaloni repasa su pasado y confianza cómo comenzó su historia de amor con su esposa, Elisa Montero. Según recordó sus destinos se cruzaron luego de la derrota en la final de la FA Cuo contra Liverpool.

“Ganábamos 3-2, en el último minuto la pelota se va al 2° palo y yo marcaba a Cissé. Siento que grita de dolor y yo saco la pelota afuera. Me venía bien porque faltaba un minuto. Cissé se levanta y cuando sacan el lateral, me la pasan al cuerpo y yo la revoleo para arriba. La recibe el noruego Riise, la cambia de frente, Gerrard la agarró de 40 metros y nos empataron 3-3. Fuimos a penales y perdimos”, contó nostálgico.

Lionel Scaloni, D.T. del seleccionado Argentino en el Mundial de Qatar 2022

Pero al mismo tiempo reflexionó: “Por eso no renové con West Ham. Si yo hubiera ganado esa final, no existirían mi esposa y mis dos hijos Ian y Noah”. Lo cierto es que después viajó a Mallorca donde vio por primera vez a Elisa. “Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí”, detalló.

“Yo tenía 31 y ella, 29. Tuve que remar, no podía encontrar su teléfono. No volvió a donde la conocí. Mallorca es una isla muy chiquita, vas buscando contactos y al final llegás. Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: ‘Me gustás, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?’ Y al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos 15 años juntos”, destacó enamorado.