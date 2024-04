Una influencer acusó a Julián Kartún de plagio por su personaje de Caro Pardíaco

Caro Pardíaco es uno de los personajes humorísticos del momento, tras su regreso a los medios de comunicación al programa de Olga, en donde está junto a Yayo Guridi, volvió a tener notoriedad por sus divertidas ocurrencias y la parodia que hace su interpretación sobre una joven de clase alta.

El personaje interpretado por Julián Kartún, el vocalista de El Kuelgue, hace referencia a la vida que tienen muchas chicas de clases altas, hijas de millonarios que lucen marcas exclusivas y son conocidas bajo el concepto de “milipili”.

Una influencer acusó a Caro Pardíaco de copiarla

Los sketches que presenta Julián en el programa son cada vez más calmados y su presencia causa furor en las redes sociales. Sin embargo, una influencer realizó un descargo en el cual acusó al personaje de robarle su personalidad.

La influencer Delfi Aused habló en un streaming y aprovechó para hacer la denuncia hacia Caro Pardíaco por el supuesto “robo” de su personalidad. “Tengo una denuncia pública contra un canal de comunicación muy conocido porque incluyeron un personaje nuevo que se llama Caro Pardíaco que se robó mi personalidad. Mi forma de hablar... tipo, me estuvo estudiando por mucho tiempo y mis redes sociales”, señaló la influencer.

El video se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios, algunos defendían a la influencers y otros argumentaban que el personaje de Julián Kartún fue creado hace muchos años, ya que estuvo en Cualca y en Sin Codificar.

Ante el video viral, fue la propia Caro Pardíaco quien habló en el streaming dejando una indirecta a la influencer. “Mucha gente que se subía como ‘ay Caro Pardíaco existe porque yo soy así’ y mucho de eso, ¿no? Tipo ¿qué? What the hell? I mean, no, tipo”, expresó con ironía el personaje de Julián Kartún.