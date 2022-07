Paula Chaves vivió recientemente uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hija más chica Filipa, quien tiene tan solo dos años de edad, sufrió de convulsiones.

La conductora de televisión se encontraba en su auto arriba de Panamericana junto a su bebé y su hijo Baltazar, a quien estaba llevando a una consulta con la pediatra, cuando la pequeña comenzó a tener un episodio de convulsiones.

Paula Chaves contó que su hija tuvo una convulsión en el auto.

Fue en ese momento que Paula exclamó por ayuda a un motoquero que se encontraba en el carril de al lado “Al grito mío por la ventana de ‘vení ayudame, por favor’. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto’” relataba la conductora de televisión.

Gracias a la rápida ayuda del motoquero, Filipa fue atendida de urgencia y ya se encuentra fuera de peligro. Es en este sentido que, la conductora de televisión inició la búsqueda de su héroe sin capa para agradecerle profundamente.

Paula Chaves junto a su familia.

“Querido motoquero ‘Superhéroe’ (así le dije a Balta) porque me dijo: ´mamá me dejaste en el auto con un señor con casco´, gracias por cruzarte en nuestro camino” expresaba en sus historia de Instagram Paula, quien luego agregó “Motoquero no vamos a parar hasta encontrarte”.

Paula Chaves encontró al motoquero que la ayudó con las convulsiones de su hija

A tan solo unas horas de haber comenzado su búsqueda a través de las redes sociales, Paula Chaves logró dar con el motoquero que la ayudó en el episodio de convulsiones de su hija Filipa.

“Gracias por cruzarte en nuestro camino Nahu” expresaba con profundo agradecimiento la conductora de televisión a través de sus historias de Instagram.

Paula Chaves encontró al motoquero que la ayudó con las convulsiones de su hija. Foto: Paula Chaves

“Nahuel tiene 18 años. Le di a mi hijo, mi celular y mi camioneta, doy fe que es de confianza. Hace mensajerías, vive en Don Torcuato y está buscando laburo” compartía con sus seguidores Paula, aportando un granito de arena para devolverle todo lo que el joven Nahuel hizo por ella.