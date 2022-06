Hacía más de dos años que Ángel de Brito y Paula Chaves no se hablaban. Es que el conductor “se adelantó” en anunciar en “LAM” el último embarazo de la modelo, del cual ella no había hecho mención. Sin embargo, el rencor parece haber quedado atrás.

El conductor contó detales de su encuentro con Paula Chaves.

Este fin de semana, Tini Stoessel finalizó su “Tini Tour” en el Hipódromo de Palermo con un after party a la que varias figuras del espectáculo estuvieron invitadas, entre ellos el periodista y la conductora.

Paula Chaves y Ángel de Brito juntos.

“La tenía adelante con sus nenes que estaban fascinados”, contó De Brito en “LAM” (América) y agregó: “Nos saludamos, hablamos dos minutos porque era todo un quilombo. Olivia sabía todos los temas, estaban fascinados los chicos”.

Qué dijo Paula Chaves cuando Ángel de Brito anunció su embarazo

Antes de que comenzara la temporada teatral de 2019, Paula Chaves se bajó sorpresivamente de la obra que protagonizaría junto a su pareja, Pedro Alfonso. En aquel momento ella indicó que su decisión era porque quería dedicarse a sus dos hijos, Olivia y Baltazar.

Pese a esto, Ángel de Brito confirmó que la modelo estaba esperando a su tercer hijo. Al escuchar la noticia, los medios salieron a buscar para preguntar si esto era cierto.

“Es algo que confirmaré yo cuando se pueda, todavía no se puede confirmar nada, no es así la información. Me dolió mucho pero está todo bien”, respondió.

Embarazo de Paula Chaves (Instagram)

Pero el conductor volvió a asegurar la información: “Es muy reciente el embarazo, entonces no lo quieren decir. Gente de la obra ya lo sabe y ya me llegó. Le mandamos un beso grande, que se cuide. Igual se va con Pedro a Carlos Paz a acompañarlo”.