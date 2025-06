Paula Chaves reveló el motivo por el que dejó de ser amiga de la China Suárez: “No me hace bien...”

El WandaGate es el tema del momento y en todos lados se habla de eso, tal es así que muchos famosos opinan y eligen un bando tanto del lado de Wanda Nara o de la China Suárez por la pelea que llevan las famosas por Mauro Icardi. Paula Chaves se metió en la polémica y habló de todo.

El escándalo comenzó cuando el futbolista y Wanda estaban casados y vivían en París, en ese entonces la actriz tuvo un affaire con Icardi que dio inicio al WandaGate. Años después, el matrimonio se separó y el jugador inició un romance con la China Suárez.

Paula Chaves tuvo una amistad con la China Suárez, pero llegó a su fin cuando estalló el escándalo, ya que quedó en el medio por su relación de amistad de años con Zaira Nara, la hermana de Wanda.

Paula Chaves, China Suárez y Mery del Cerro

En medio del enfrentamiento judicial y mediático que llevan Wanda, Icardi y la China, varios famosos se posicionaron a favor o en contra. Paula Chaves se sinceró y habló con Puro Show (ElTrece) sobre su ex amistad con la famosa.

La opinión de Paula Chaves sobre el escándalo de la China Suárez y Wanda Nara

“Hace años que no tengo”, expresó contundente la modelo sobre el vínculo con la China Suárez. “No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”, agregó Paula Chaves.

En referencia a la decisión de cortar su relación con la actriz, la modelo comentó: “Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”.

“No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”, sentenció Paula Chaves sobre el escándalo del WandaGate.

En relación a las declaraciones de Lali Espósito sobre la China Suárez, la modelo opinó: “No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”.