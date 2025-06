Confirmaron que Mauro Icardi le regaló la nueva casa a la China Suárez: cuánto la pagó

El triángulo más mediático del espectáculo argentino volvió a estallar. Esta vez no por celos, infidelidades ni canciones, sino por una mansión valuada en cientos de miles de dólares. Según confirmó Yanina Latorre, Mauro Icardi le regaló una lujosa casa a la China Suárez en uno de los barrios más exclusivos de la provincia de Buenos Aires.

La actriz dejó atrás su residencia en Chacras de Murray, una propiedad que había adquirido y remodelado junto a Benjamín Vicuña durante su relación. “La vendió en 690 mil dólares y se mudó a San Jorge”, reveló la panelista en su programa, y detalló que los camiones de mudanza trabajaron durante tres días sin pausa.

Mauro Icardi y la China Suárez

Los detalles detrás del millonario regalo de Mauro Icardi para la China Suárez

Pero lo que realmente sorprendió no fue la mudanza, sino quién puso el dinero. “La casa de San Jorge la pagó Icardi. Ella le iba a dar los 690 mil dólares y él le regala la parte que falta”, aseguró Latorre. El dato encendió la polémica en redes, ya que muchos usuarios comenzaron a especular sobre el origen de los fondos y el futuro de la relación entre el futbolista y Wanda.

“Yo, si fuera Wanda, voy y reclamo porque es guita de Francesca e Isabella”, disparó sin filtros Yanina, dejando entrever que el delantero habría usado dinero familiar para hacerle un regalo millonario a su nueva pareja.

Mauro y la China, ¿en su nueva casa?

La historia sumó más tensión al conocerse que Vicuña, padre de dos de los hijos de la China, no habría sido informado sobre la venta. “Me dijeron hoy que todavía no le avisó a él que la vendió”, remató la panelista, generando indignación en redes.

Las fotos que subió recientemente Mauro.

Mientras tanto, ni Wanda ni Vicuña hicieron comentarios públicos. Icardi, fiel a su estilo, tampoco rompió el silencio, pero en las últimas horas compartió una foto con un emoji de corazón y una casa. Un guiño que, en medio de este escándalo, ya muchos interpretan como confirmación indirecta.