Una famosa denunció a Paula Chaves por dejarla sin trabajo y la traición fue letal: “Me bajó del...”.

Mimi Alvarado dejó a todos boquiabiertos al lanzar una dura acusación contra Paula Chaves. Mientras hablaba sobre la falta de códigos en el mundo del espectáculo, la pareja de El Tirri recordó la traición que vivió por parte de la modelo el año pasado, en plena preparación del Cantando 2024.

Mimi reveló que hace poco se enteró de que la modelo, quien era una de las posibles candidatas para conducir, habría gestionado para que ella quedara fuera del programa de Marcelo Tinelli, aunque finalmente eso no se concretó.

La terrible acusación de Mimi Alvarado a Paula Chaves

Con mucha indignación, Mimi Alvarado acusó: “Ella se metió con mi trabajo” y añadió: “Yo fui la primera convocada y a mí me dijeron que me bajaron porque Paula quería dejarme sin el trabajo”. Días más tarde, la influencer confirmó sus palabras durante su entrevista con Juan Etchegoyen en el estudio de Puro Show (El Trece).

La artista insinuó que en algún momento tuvo mucha cercanía con la ex Súper M, con quien compartió varias temporadas teatrales. “En Carlos Paz al principio todo era paz y amor, andábamos para todos lados juntas, después hubo algo que se quebró. Y esta se la voy a perdonar, a pesar de que ella me quiso bajar del Cantando, que no pudo al final”, contó.

Aún con el dolor a flor de piel, Alvarado recordó lo que ocurrió durante la búsqueda de la conductora por parte de Marcelo Tinelli, puesto que terminó quedando en manos de Florencia Peña. “Yo fui la primera convocada como participante y me bajé de muchos proyectos para estar ahí; me encabronó que ella pusiera entre la espada y la pared a la producción”, afirmó.

¿Qué fue lo que hizo Paula, según relata Mimi? Ella misma lo explicó: “Una persona confiable me dijo ‘con Paula estábamos negociando lo del dinero y cuando preguntó quiénes iban a estar y le dijimos tu nombre ella dijo ´me bajo´’”.

“Se bajó porque no le cerraba el dinero, por eso digo que es una malagradecida porque solo era una modelito, y porque se enteró que yo iba a estar”, afirmó Mimi, para luego criticar duramente a Paula Chaves y a su esposo Pedro Alfonso: “Ellos se nutrieron y chuparon mucha sangre de Marcelo Tinelli. Paula no es una buena persona y su marido menos”.

Vale destacar que, durante su entrevista en Mitre Live, Mimi confesó que la traición de Paula Chaves le dolió especialmente, sobre todo porque ella había estado a su lado en un momento muy difícil que prefirió no detallar.

Y, con tono desafiante, le lanzó una advertencia: “El día que se enteren de eso que tú y yo sabemos, Paula Chaves, que vos lloraste como una loca esa noche, todo tu entorno feliz que tienes, se te cae todo; conmigo no jodas”.