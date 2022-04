Pablo Bragale participó de “Cuestión de peso” en 2017. Tras haber pasado por el programa, perdió 140 kilos. Sin embargo, sus problemas de salud continuaron. Está pidiendo ayuda a través de redes sociales porque debe someterse a una cirugía reconstructiva que la obra social no le cubre.

El cambio físico de Pablo Foto: Instagram/@pablobragale

Pablo padece lipedema en las piernas. Es la proliferación e inflamación de las células grasas, una condición que para PAMI es de carácter estético. Sin embargo, el exparticipante de “Cuestión de peso” explicó en una entrevista que no es para nada así: “Es un tema de calidad de vida”. El “colgajo” le genera mucho dolor y le trae otras consecuencias físicas.

Pablo Bragale Foto: Instagram/@pablobragale

Bragale explicó que sufre discriminación y no puede conseguir trabajo. Se mantiene vendiendo remeras porque las empresas no lo toman por su antecedente de obesidad. “El tema de mi trabajo va más allá de la pandemia y por las políticas empresariales de tratar de tomar a la persona perfecta que no te va a traer problemas de salud”, detalló.

Pablo Bragale Foto: Instagram/@pablobragale

El hombre gasta más de 3 mil pesos por semana para sus medicamentos con un “mínimo descuento que me hace PAMI”. Por eso, Pablo decidió hacer un pedido solidario en redes sociales para quienes quieran ayudarlo con dinero. “Me da vergüenza porque sé que mucha gente necesita para vivir”, confesó.

Pablo contó su dolor en redes sociales

El exparticipante de “Cuestión de peso” suele hablar sobre su enfermedad en redes sociales. Pablo muestra orgulloso imágenes de cómo cambió su cuerpo y también da consejos para quienes están pasando por situaciones similares. En más de oportunidad, cuenta cómo vive la discriminación en primera persona.

Pablo Bragale Foto: Instagram/@pablobragale

“Pensás que el problema de la obesidad es que, aunque una ley diga que es enfermedad, la sociedad piensa que es cerrar la boca”, escribió Bragale. Además, le dio apoyo a quienes lo necesitan: “Vos también podés... Porque a mi me dijeron que no podría ,porque yo pensé que jamás podría”.