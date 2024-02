Tras los rumores de romance con Marcos Ginocchio, la China Suárez contó la verdad de su relación

La China Suárez es una actriz argentina que tiene reconocimiento mundial por sus papeles en las telenovelas de Cris Morena, lo que le permitió ganar popularidad. Además, también tiene una reciente carrera musical que hizo que su fama aumentara.

La famosa es una de las figuras argentinas que más noticias genera, ya que todo lo que hace o dice genera grandes repercusiones en los medios de comunicación. En especial lo relacionado a su vida amorosa.

Hace varias semanas que se le relaciona a la actriz con el ganador de Gran Hermano Marcos Ginocchio, luego de que los dos compartieran un viaje juntos y se mostraran muy cómplices, lo que genero rumores de una posible relación entre ellos.

Marcos Ginocchio y la China Suárez en un vivo de Instagram Foto: captura video

La China Suárez y Marcos Ginocchio hablaron de los rumores de romance

La China es muy activa en su perfil de Instagram y fue allí que realizó un vivo para charlar con sus seguidores, al cual se sumó Marcos desde Salta. El intercambio y la buena onda entre ellos generó comentarios que la actriz salió a aclarar.

Fue Pochi de Gossipeame quien compartió el vivo de la actriz. “Dejen de decirle a Marcos que no es por ahí, no estamos juntos, quédense tranquilas”, expresó la China. A lo que el ganador de Gran Hermano respondió: “Pues claro que no”.

Ante esto, la China contestó con humor: “Bueno tampoco digas eso que me dejas mal a mí”. Lo que dejó en claro la buena onda que hay entre ellos y puso fin a las especulaciones de un posible romance.

Además, la famosa aclaró que está soltera a pesar de lo que se dice de ella, como es el romance con el influencer y cantante Lauty Gram. “No estoy en pareja, y sé que es raro verme a mi soltera, pero no estoy en pareja y no quiero”, comentó la China.

“Ellos no quieren que me ponga en pareja, porque si me pongo en pareja desaparezco”, agregó en referencia a sus amigos que estaban en el vivo.