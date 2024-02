Lauty Gram confirmó su reconciliación con la China Suárez en medio de los rumores de romance con Marcos Ginocchio: “Volvimos”

Después de semanas de incertidumbre y rumores, finalmente se aclaró el estado de la relación entre la reconocida actriz China Suárez y el talentoso cantante Lauty Gram. La noticia fue confirmada por la panelista Majo Martino durante su participación en el programa Mañanísima (eltrece), luego de una entrevista exclusiva con el joven músico.

Martino, quien coincidió con Lauty en un evento social, no desaprovechó la oportunidad para indagar sobre la situación sentimental entre él y la China. Aunque el cantante solicitó no abordar el tema durante la entrevista, no pudo evitar revelar fuera de cámaras que la pareja había retomado su relación, información que Majo compartió en vivo durante el programa.

La China y Lauty a puro mimo en público. Foto: Gentileza

“¿Cómo está ese corazón?”, inquirió Martino al cantante, quien respondió con una sonrisa y amabilidad: “Estoy bien, contento. Siempre con el corazón lleno, con la mente ocupada. Siempre hay que estar así para seguir metiéndole a esto”.

Ante la pregunta directa sobre si estaba enamorado, Lauty respondió con habilidad: “Sí, siempre estoy enamorado de la vida”. Sin embargo, lo más relevante llegó cuando Martino reveló lo que el cantante le había compartido en privado.

La razón por la que Lauty Gram no quiso hablar en vivo de la China Suárez

“Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, reveló la panelista en el programa, añadiendo que Lauty prefería mantener esta información fuera del alcance de los micrófonos debido a la constante atención mediática que recibe la China Suárez.

China Suárez y Lauty Gram en Instagram (Captura de pantalla)

Esta confirmación pone fin a las especulaciones y confirma que China y Lauty decidieron darle una nueva oportunidad a su amor. Sin duda, esta noticia alegrará a los seguidores de la pareja, quienes han seguido con interés cada capítulo de su historia romántica.