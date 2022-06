Luego de que Bettina (18), la hija menor de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, denunciara al cirujano por agresiones y portación de armas, Noelia (22), la mayor le dedicó un mensaje por el día del padre a través de su cuenta de Instagram.

Alberto Ferriols publicó un comunicado después de que su hija menor lo denunciara

Junto a una imagen en la que está ella de pequeña junto a él, la joven escribió: “Feliz día papi! No sé qué sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida”, comienza diciendo la publicación.

Y concluye: “Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió. Hoy estás pasando por un mal momento, sufriendo, todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenés que ser fuerte porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado”.

La publicación de Noelia a Ferriols por el día del padre. Foto: Instagram

“Te quiero! Sos parte de mi corazón”, le contestó.

Qué dijo Bettina en las últimas horas

Este jueves, Bettina Ferriols visitó “A la tarde” (América), contó que su padre la echó de la casa donde vivía y se refirió a cómo es su relación con él.

“Cuando mi mamá estaba, yo con Alberto no me veía. Yo prácticamente no tenía contacto con él. Nunca tuvimos la confianza padre e hija”, detalló e indicó que su hermana Noelia quiso unirlos, pero fracasó. “Mi hermana trató acercarnos, pero falló”.

Bettiana Ferriols en A la tarde.

“Yo lloraba para no ir a su casa. Yo no crecí con él. Tampoco tenía esa conexión de decir ‘mi papá’”, agregó.

Tras cambiar su apellido en las redes y comenzar a utilizar el de su madre, la joven contó que el próximo paso es ir a la justica para cambiarse el apellido. “Quiero sacarme el apellido de mi padre”, reveló.