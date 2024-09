Murió el hermano de Beatriz Salomón, quien había asegurado ser el hijo de la actriz

Beatriz Salomón fue una de las vedettes y actrices argentinas que saltó a la fama en teatro y películas junto al humorista Alberto Olmedo. La famosa estuvo casada con el médico Alberto Ferriols, con quien adoptó a dos hijas: Noelia y Bettina, se divorciaron después del conflicto mediático que vivieron en 2004 con América Televisión. Hace unos meses se conoció la noticia de la interna familiar con su hermano.

Beatriz falleció en 2019. Años después su hermano menor buscaba saber la verdadera historia de su identidad. En el programa Entrometidos revelaron una información sobre el hermano de la actriz que cambia la estructura familiar.

“Guillermo, el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz, sino el hijo”, contó la periodista Débora D´Amato en ese momento.

Beatriz Salomón y sus hijas

Guillermo aseguró en una entrevista: “Estoy muy sensible porque salió a la luz todo esto y lamentablemente se hizo público, pero ya está. Ahora tengo que seguir así (...). Terrible, muy fuerte esto de hablar cosas tan íntimas y privadas, estoy shockeado. No me quedó otra porque salió esto a la luz, algo que era muy privado”.

Asimismo, agregó en ese entonces sobre la investigación que llevaba a cabo para saber si era el hijo de la actriz en lugar de su hermano: “Aparte es una lucha que yo tengo y voy a seguir sí o sí, es una mochila muy fuerte que me la quiero sacar de encima. Quiero que se sepa la verdad, es lo único que me interesa. Sacarme esta mochila que es muy pesada”.

Murió el hermano de Beatriz Salomón, que buscaba la verdad de su identidad

Fue Ángel de Brito quien reveló en LAM la noticia de la muerte de Guillermo. “Ustedes recuerdan que en el último tiempo apareció uno de los hermanos de Beatriz, a decir que era el hijo y que buscaba hacerse el ADN para tratar de conseguir su identidad”, contó el conductor del programa.

“Nos acabamos de enterar de que el hermano de Beatriz falleció. Hacía tres días no contestaba el teléfono”, aseguró Ángel de Brito sobre el hombre de 50 años, quien fue hallado muerto en su vivienda en los últimos días.