Thiago Medina habló de su difícil situación económica tras separarse de Daniela Celis: “Estoy buscando laburo”

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron en Gran Hermano en la edición 2022-23 y desde ese entonces vivieron una intensa historia de amor de la que nacieron las gemelas Laia y Aimé. La pareja anunció de forma inesperada el fin de su relación.

La noticia sorprendió a todos, ya que fueron los participantes que más consolidados y firmes estaban en su relación, además de formar una familia que era muy seguida y querida por todos los fanáticos del programa.

A través de un video en Instagram, Thiago contó: "Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici a donde me mudé“.

Daniela Celis y Thiago Medina en sus primeras vacaciones con sus gemelas

“Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo”, aclaró el ex Gran Hermano sobre su domicilio nuevo. “Antes que ser pareja somos padres y nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés”, cerró Thiago sobre el acuerdo de paz que mantienen por el bien de sus hijas.

Thiago Medina habló de su presente económico tras separarse de Daniela Celis

Luego, en su canal de stream el ex Gran Hermano habló en detalle de la separación: “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente. Lo mejor de todo es que pude conseguir algo cerca de las bebés para ir a verlas. Entre los dos lo decidimos”.

“Ella quería que me quede ahí con ella y las bebés, pero iba a ser lo mismo que nada, íbamos a vivir peleando y esas cosas“, agregó Thiago sobre la decisión de irse de la casa.

Asimismo, el ex Gran Hermano reflexionó sobre su presente económico: “Ahora a meterle onda a trabajar un poco porque estoy yendo y viniendo en bici y como está lloviendo me mojo todo”.

“Tengo que hacer cosas, laburos. Tengo que laburar, estoy buscando laburo”, confesó con sinceridad Thiago Medina.