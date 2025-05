Daniela Celis y Thiago Medina de Gran Hermano se separaron: “No estamos bien”

Gran Hermano no es solo un reality show cualquiera. Tras ser fundado en los Países Bajos durante 1999, se convirtió en un hito mundial caracterizado por las estrategias, traiciones y romances tanto fogosos como memorables.

Esto último se hizo muy presente en las últimas ediciones del formato en Argentina. Durante el debut de Santiago del Moro como conductor, una pareja marcó un antes y después por su conexión instantánea: Daniela Celis y Thiago Medina.

Al ingresar a la casa, no pudieron estar lejos del otro. Esto dio pie a que formaran una familia poco tiempo después de culminar su edición, en compañía de sus dos hijas gemelas, Laia y Aimé. Una historia de amor a lo Gran Hermano.

La emoción de Daniela Celis y Thiago Medina al compartir sus primeras vacaciones con sus pequeñas hijas

Sin embargo, pese a mostrarse como una familia consolidada, Thiago Medina sorprendió a sus seguidores con un contundente anuncio: se separó de Daniela Celis.

El comunicado de Thiago Medina sobre su relación con Daniela Celis.

La noticia fue comunicada por el exhermanito en sus redes sociales. Allí, por medio de sus historias de Instagram, confirmó la nueva realidad de su familia. "Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados", comenzó diciendo el influencer.

Thiago aseguró que su relación con Pestañelas no se encontraba bien en el último tiempo. Por ello, se mudó a una casa cerca de Dani para tener un contacto constante con sus pequeñas. “Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente. Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo", sentenció.

Respecto a cómo llevarían a cabo su separación, Thiago recalcó que el foco primordial tanto para él como para Celis era el bienestar de sus hijas. “Nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés”, remarcó el exhermanito.

Cómo es la nueva casa de Thiago Medina tras su separación

Finalmente, al ver que algunos seguidores no podían creer su ruptura, Thiago Medina publicó algunas imágenes de su nueva casa, que incluían un pequeño estudio para sus transmisiones por streaming. "Lo estoy diciendo en serio (...) “Es chiquito, para mí solo”, cerró el influencer.