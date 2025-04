¡Un calvario! Viviana Colmenero contó el drama que vivió tras salir de Gran Hermano: “Me quieren borrar...”

Viviana Colmenero fue una de las ganadoras más recordadas de Gran Hermano. Su paso por la casa en 2003 marcó a la audiencia, y su personalidad frontal y sin filtros la convirtió en una figura icónica. Sin embargo, detrás de las cámaras, la historia fue muy distinta.

En medio de la conmoción por la muerte de la Colo Zanzul, y tras las fuertes declaraciones de Tamara Paganini sobre su salud mental, Viviana decidió romper el silencio en Intrusos y compartir su propio infierno luego de salir del reality.

Viviana en Gran Hermano.

Viviana Colmenero habló del lado B de la fama

“La televisión nunca me dio de comer, yo me lo gané”, disparó Viviana, dejando en claro que la fama que le trajo el programa no se tradujo en oportunidades reales. Aseguró que su paso por Gran Hermano fue más una traba que una ventaja a la hora de reinsertarse en la vida cotidiana: “Gran Hermano después ayuda a que no consigas trabajo en la vida común y corriente”.

La famosa participó de la edición de 2003.

Con un tono calmo pero firme, Colmenero contó que lo más duro fue cómo quedó marcada por la exposición mediática. “No me sorprendió lo que contó Tamara, y sabía que la Colo estaba mal. Yo estoy bien gracias a la terapia”, expresó con honestidad.

Además, reveló que incluso años después, fue blanco de rumores y operaciones mediáticas: “Me acusaron de que en la final de Gran Hermano 7 entré con una cámara oculta, yo me enteré hace poco. A mí no me nombran, me quieren borrar”.

El panelista de GH recordó las viejas ediciones y destrozó a una campeona.

Su testimonio se suma a una seguidilla de voces que vienen alertando sobre el impacto psicológico que puede tener la participación en realities. “No es normal esa experiencia de entrar en la casa y encerrarse ahí. Cuando estás ahí adentro, le das de comer a toda la tele”, reflexionó.