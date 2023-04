“No recibí un peso”, Viviana Colmenero sacó a la luz cómo la estafaron después de ganar “Gran Hermano”

Viviana Colmenero, la ganadora del año 2023 de uno de los programas más vistos de la televisión “Gran Hermano”, explotó de rabia y aseguró que fue estafada por la producción. ¿El motivo?

La mediática dijo que le “robaron” y sostuvo que en ese entonces no reclamó el dinero porque creyó que las actividades que ella hacía estaban incluidas en el contrato que tenía con el canal. Pasó 100 largos días encerrada en la casa más famosa del país y no recibió “ni un peso” luego de haber hecho presencias hasta en Chile y en Uruguay.

Viviana Colmenero en GH 2003 Foto: google

En la red social Twitter, Colmenero lanzó “Ahora que lo pienso, a mí me robaron”. Y amplió: “A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato”.

También escribió: “Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”. Su descargo continuó: “Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”.

Siguió: “Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos, siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público, me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente”.

Para cerrar confesó: “Cuando dicen que los GH no servimos para los medios. Les diría que en tan solo 4 meses les aportamos más a los medios que los que por ahí están hace 25 años, solo de adorno o metiendo apenas un bocadillo”.

Los tweets de Viviana Colmenero sobre GH Foto: twitter

Viviana Canosa dio más detalles en LAM

Aparte de expresarse por Twitter, también lo hizo en LAM el programa de Ángel de Brito, y dijo “Cuando salí de la casa de Gran Hermano, lo mismo que está haciendo Marcos, lo hice yo. Me llevaron a Uruguay, me llevaron a Chile y jamás facturé”.

“No me preguntaban nada, no me consultaban nada, no me decían nada. Era tremendo. En ese momento hacía lo que me decían que tenía que hacer, me llevaban”, aseguró.