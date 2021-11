“Doctor Milagro”, la novela turca que conquistó a la mayoría de los argentinos, culminó en la noche de este martes con un episodio que sus fanáticos esperaron por mucho tiempo y no podrán olvidar jamás. Es que los protagonistas finalmente dieron el “sí” en un casamiento para el recuerdo.

La final se transmitirá este lunes y martes en el horario habitual, mientras que compartirá protagonismo con el estreno de Masterchef y Por el mundo.

La ficción, que se emitió por Telefe, llegó a un pico de 19 puntos de rating, sobre todo en el momento que tenían como primer plano a Alí, el “Doctor milagro” y Nazli juntos. Pese a que tuvo un gran final feliz, antes de la celebración ocurrió algo que dejó a todos atónitos.

Qué pasó en el último capítulo de Doctor Milagro

El joven cirujano desapareció previo a la fiesta porque quería sorprender a su prometida, ya que debido a la falta de vínculo que la novia tiene con su madre y para que no se sintiera sola en el altar. Entonces, decidió ir a buscar a su suegro.

Las fotos de la boda de Alí y Nazli.

Además, en la fiesta de la boda se consolidaron parejas como la de Ferman y Beliz y también la de Muhsin Korunmaz y Gülin.

La novela culminó con el casamiento de Alí y Nazli.

Sin embargo esto no fue todo, después de la emocionante boda, el actor principal cerró con unas palabras de despedida: “Mi nombre es Ali Vefa. Tengo autismo. Soy cirujano, doctor, papá...soy una persona. Viví como todos los demás. No me olvides...”.

El increíble vestido de novia de Nazli.

Ali Vefa se ganó el corazón de todos los televidentes debido a su conmovedora historia de vida. Interpretado por Taner Ölmez, es un joven que presenta un trastorno del espectro autista y tiene síndrome de Savant, conocido como síndrome del sabio.

Aunque puede ser excelente en lo que respecta a la medicina, tiene serios inconvenientes para comunicarse con la gente. El romance que mantiene con Nazli, (Sinem Ünsal) una de sus compañeras, fue lo que atrajo aun más a la audiencia.