Luego de atravesar un duro momento familiar, Tini Stoessel empezó de apoco a retomar con su agenda plagada de compromisos profesionales. Pero también se buscó un tiempo para pasar por el estudio y hacerse un nuevo tatuaje.

La cantante de 25 años se imprimió la frase “Te amo” sobre su piel y lo lució en sus redes sociales. El nuevo diseño se lo hizo en el cuello y tiene un significado muy especial.

Tini Stoessel mostró su nuevo tatuaje Foto: captura Twitter

A principios de marzo, el padre de Tini, Alejandro Stoessel, debió ser internado de urgencia por un fuerte dolor abdominal. El productor permaneció en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo por cuatro semanas, incluso estuvo en terapia intensiva y con un cuadro delicado durante varios días.

Pero tras el susto, el exdirector artístico de Ideas del Sur obtuvo el alta y continúa con su recuperación en su casa. Por lo que la joven decidió tener un gran gesto para demostrar cuán importante es su papá en su vida ya que su nuevo tatuaje se trató de un mensaje escrito de puño y letra por su padre apenas despertó de su intervenció quirúrgica.

Así lo adivinó una fanática en Twitter quien le preguntó a la ex Violetta: “No me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá Alejandro Stoeessel con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”. Y a los pocos minutos la artista lo confirmó con la foto del grabado original: “Cuando se despertó, me escribió ‘Te amo’”.

Ante la emotiva anécdota, los usuarios no tardaron en reaccionar y respondieron con miles de “me gusta” y un sinfín de comentarios muy emocionados como: “No puede ser”, “Siempre contigo”, “Procedo a llorar”, “Hermoso tatuaje y más aún bello significado” y “El mejor tatoo”.

El emotivo significado del nuevo tatuaje de Tini Stoesell Foto: captura Twitter

Crecen los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrígo de Paul

Cada vez son más fuertes las versiones que vinculan a la cantante con Rodrígo de Paul. En los últimos días salieron a la luz nuevos tuits que confirmarían su romance.

Se trata de mensajes en contra de Tini a los que la mamá y la tía de Camila Homs (ex pareja del volante de la Selección) le pusieron “me gusta”. “Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven”, aseguró uno de los posteos.

¿Qué pasa entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul? Foto: Instagram

Y el otro rezaba: “A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido”. Luego de que se hicieran públicas sus reacciones, ambas mujeres decidieron quitar el corazón de los comentarios pero ya habían quedado registrados por los usuarios.

Además, de Paul comenzó a seguir a Francisco, el hermano mayor de la artista, en la red social del pajarito, lo que representa una clara muestra de acercamiento a su familia.