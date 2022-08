Susana Giménez reveló en Luzu TV la “red flag” de uno de sus maridos: “No pagaba la cuenta”

Sin dudas, el proyecto de Nico Occhiato está conquistando a todos los jóvenes. Con más de 600 mil suscriptores en el canal de YouTube, Luzu TV es un éxito indiscutible que se propuso hacer programas de radio con un agregado especial: el streaming. En esta ocasión, Susana Giménez apareció en el nuevo programa y la rompió.

Son varios los programas que ya tiene el canal, por ejemplo Antes que nadie con Diego Leuco, Mica Vázquez, Cande Molfese y Martín “Trinche” Dardik. El primero de todos que fue Nadie dice nada, con la participación de Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. También se encuentran al aire Fresco y batata y Duquesas.

El equipo de "Nadie dice nada". Foto: EMANUEL COMBIN

Sin embargo, este lunes 22 debutaron por primera vez Grego Rosello, Belu Lucius, Agus Franzoni y Tuli Acosta en el nuevo programa que se llama Red flag y va de lunes a viernes, desde las 13 hasta 15 horas.

El equipo de "Antes que nadie". Foto: Luzu TV

Susana Giménez estuvo en Luzu TV en el debut de un nuevo programa

La diva de la televisión, Susana Giménez, sorprendió a todos en el estudio al comunicarse en vivo durante el debut del nuevo programa del canal. Giménez no descansa y desde Uruguay se encarga de hacer presencia en todos los lugares donde puede. Esta vez, llamó al programa para dedicarle sus buenos deseos.

Los integrantes de "Red flag", el nuevo programa de Luzu TV. Foto: Instagram

“Fue tan educado Grego, tan amoroso y tan cariñoso que para mí fue un placer trabajar con él. Además, yo no sabía realmente qué había que hacer en ese programa. Yo le decía ‘Vos acompañame’. Después ya supe todo”, contó sobre su experiencia trabajando con Grego para un programa de televisión.

Julieta Nair Calvo está trabajando junto a Susana Giménez en Uruguay. Foto: InstagramCaptura/@julietanaircal

En línea con el tema del programa, confesó una fuerte “red flag” que tuvo uno de sus maridos: “Tenía un marido que no pagaba la cuenta”, recordó sobre las citas que tuvo con su ex pareja. Incluso, habló de su presente y la obra que está haciendo del otro lado del charco: “El público me sorprende todas las noches, se nota el cariño. Ni yo me lo creo a esto”, dijo.

Sebastián Yatra y Susana Giménez en un colectivo porteño durante la grabación del especial en Buenos Aires. (Instagram).

“A mí el amor me emociona”, continuó Susana que admitió haber tenido ofertas para volver a la televisión argentina pero no le gustaron las propuestas: “Me ofrecieron pero no quiero hacer otra cosa de canto. Ya estamos hartos de que la gente cante por televisión”, bromeó entre risas mientras le dio palabras de aliento a los debutantes.