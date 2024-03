Stephanie Demner fue acusada de estafa: qué prometía con los viajes a Disney

Stephanie Demner ha consolidado sus éxitos con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, pese a sus éxitos, está siendo sumamente criticada por el precio de sus tours en Disney.

De acuerdo con Empezar el Día, la influencer anunció unos tours con un grupo seleccionado de personas a Disney desde el 20 hasta el 29 de septiembre. El viaje incluiría los gastos pagos por parte de Demner y su esposo en comidas, hoteles, parques y asistencia personal.

“Armamos el viaje de una manera que no se van a perder nada, está todo lo mejor incluido, está todo incluido durante esos días de viaje. Es un viaje realmente muy mágico, muy especial, va a ser en comunidad. Pueden ir desde cualquier lugar del mundo... O sea, lo hicimos perfecto”, expresó emocionada la influencer.

Polémica por el nuevo proyecto de Stephanie Demner que incluye viajes a Disney Foto: Clarin

Cuánto cuestan los tours a Disney de Stephanie Demner

Ahora bien, los precios de los tours a Disney generaron sumo escándalo en sus fanáticos. Entre los valores se encuentran:

Valor por base doble para una persona mayor de edad: 4385 dólares.

Valor pro base triple para persona mayor de edad: 4152 dólares .

Valor por base cuádruple para persona mayor de edad: 4035 dólares.

En el caso de los menores de edad entre 10 y 17 años, abonarían 3686 dólares. En el caso de los infantes de 3 a 9 años, pagarían 3655 dólares.

Los servicios que no incluyen los tours de Stephanie Demner. Foto: La C

Por qué acusaron de estafa a Stephanie Demner con sus viajes a Disney

Pese a que en menos de 24 horas se agotaron los tours, los usuarios se quejaron en redes sociales y acusaron a Stephanie Demner de estafadora, dado que los precios no incluían varias cosas que se destacaron en un principio. Entre ellos, no incluía el traslado al hotel o aeropuerto, los gastos personales y gastos personales.

Ante el revuelo, Stephanie Demner se contactó con Pochi de Gossipeame y aclaró la situación. En este sentido, estableció que los precios que se mostraron no eran los correctos y que no incluía los vuelos de viaje porque la agencia no incluye viajes a todas partes del mundo.