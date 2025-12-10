Sofía Calzetti habló sobre los rumores de infidelidad del Kun Agüero y contó la verdad

En las últimas horas, Juan Etchegoyen dio a conocer que Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero estarían pasando por una profunda crisis después de convertirse en padres.

Sofía Calzetti, junto a Sergio Agüero y su hioja Olivia durante el más reciente cumpleaños del exfutbolista. (Instagram @soficalzetti).

Ante estas versiones, la modelo optó por hablar públicamente y aclarar cuál es la situación actual de su relación con el exdelantero de la Selección argentina.

Esto fue lo que dijo Sofía Calzetti tras los rumores de infidelidad

En Puro Show, la encargada de consultar de primera mano fue la periodista Nancy Duré, que decidió comunicarse directamente con la modelo para corroborar los rumores. Según explicó al aire, “Hablé con Sofía, me desmiente esta información, me dice que muy lejos de eso”.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti ya definieron el nombre de su hija.

Duré agregó que la pareja se encuentra actualmente fuera del país: “En este momento están en Uruguay, con Sergio, el Kun Agüero y con su hija Oli, y me dijo que no sabe de dónde salió esa información, que están juntos”, detalló la panelista en el programa de eltrece.

Aunque Sofía dio su versión, las versiones cruzadas continúan alimentando el debate en el mundo del espectáculo. El episodio deja en evidencia cómo un rumor puede convertirse en una bola de nieve difícil de detener.