Se confirmó la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti en medio de rumores de infidelidad: “Una influencer...”

La sorpresa estalló por un fuerte rumor que salpica al Kun Agüero y Sofía Calzetti, una relación que hasta hace muy poco se mostraba sólida.

Sin embargo, según dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live, la situación sería muy distinta: tras seis años juntos y a un año del nacimiento de Olivia, la pareja estaría atravesando una crisis profunda que ya no lograría sostener.

La razón de la crisis entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti

El periodista fue contundente: “Hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público”. Etchegoyen agregó que el clima en el entorno es tenso, ya que el trascendido circulaba desde hace tiempo, aunque recién ahora alguien se animó a decirlo abiertamente.

La parte más contundente llegó después, cuando el conductor deslizó que la ruptura no habría estallado por una simple infidelidad del Kun, sino por algo aún más delicado: “El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer”.

Si bien afirmó que conoce la identidad de la mujer involucrada, remarcó que por el momento no la hará pública. Según su información, Sofía habría descubierto esta situación y ese habría sido el punto de quiebre que desencadenó la crisis definitiva.

La relación atravesó una pausa de la que nunca lograron salir. Según relató Etchegoyen, “después que Sofía se enteró tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación, nada fue igual”.

El periodista comentó que intentó comunicarse con ambos protagonistas, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, remató: “La data que tengo es que están separados, la separación tiene que ver con un desgaste. Sofía se entera de esta relación, esto tiene todos los ingredientes de escándalo”.